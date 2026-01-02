Receptionist till finansbolag i Stockholm city
Om tjänstenVi på Middlepoint söker en ny servicestjärna till vårt team! I den här rollen arbetar du i receptionen hos vår kund som är ett finansiering- och affärsrådgivningsbolag med kontor beläget i Stockholm city. Som receptionist på detta prestigefyllda uppdrag jobbar du med allt som rör värdskap och service på kontoret, du ser till att kollegor och besökare får en en riktigt bra upplevelse och bidrar till en stimulerande arbetsmiljö.
Välkomna medarbetare och kunder
Diverse administrativa uppgifter
Hantera kaffemaskiner
Telefon och mail
Ansvara för gemensamma ytor och konferensrum
Bokningar och beställningar
Posthantering och bud
Kontakt med leverantörer
Vem är du?Du är en riktig servicestjärna som brinner för mötet med människor! För att passa i den här rollen tror vi att du är en varm och välkomnande person som är positiv, ansvarstagande och ser lösningar i de utmaningarna som kan uppstå - med bästa möjliga service i fokus. Vi ser även att du trivs med att arbeta i en lugnare miljö samt ser och agerar på dina kollegors behov.
Krav för tjänsten
Talar flytande svenska och engelska
Arbetat med service tidigare, gärna i kontorsmiljö
Bekväm med Microsoft Office-paketet
Avslutad gymnasieutbildning
Om AnställningAnställning: Visstidsanställning fram till april 2026 med möjlighet till förlängningSysselsättningsgrad: 100%Start: OmgåendeArbetstider: Måndag till fredag 07:45-16:45
Bakgrundskontroll tas som en del av rekryteringsprocessen.
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
