Receptionist till finansbolag i Stockholm!
Middlepoint AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-01-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Middlepoint AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Täby
eller i hela Sverige
Om tjänstenÄr du en professionell glädjespridare som brinner för service och gillar nyautmaningar?
Vi söker nu en riktig servicestjärna till receptionen hos vår kund i centrala Stockholm! Vår kund är verksam inom bland annat rådgivning och kapitalförvaltning och ställer precis som vi, höga krav på service på en enastående och professionell nivå.
I denna roll är du inte bara ansiktet utåt, utan bygger relationer och representerar företaget i det dagliga mötet - alltid med överraskande och inspirerande service som drivkraft! I ditt team om fyra personer har ni gemensamt ansvar över kontoret i sin helhet och att lägga grunden för ett positivt och minnesvärt intryck.
I dina ansvarsområden ingår bland annat:
Välkomna, guida och skriva in besökare
Bokningar och beställningar
Ha uppsikt över foajé/entré och se till att den är iordningställd
Telefon och mailhantering
Catering och servering av luncher
Post och bud
Visst administrativt arbete
Varierande servicerelaterade uppgifter
Vem är du?Med din välkomnande personlighet, initiativförmåga och strukturerade arbetssätt gör du alltid det lilla extra för att leverera förstklassig service. Du gillar att arbeta i högt tempo och har god prioriteringsförmåga.
Att dina gäster och kunder alltid kommer först är en självklarhet för dig och med din höga servicekänsla säkerställer du ett varmt och professionellt välkomnande samt en trivsam och stimulerande arbetsmiljö. Du har sedan tidigare goda kunskaper och vana inom Office-paketet och lätt för att förstå administrativa processer.
Självklart ska du också ha roligt på jobbet - arbetsglädje syns och sprids! För att lyckas med detta tror vi att du är en utåtriktad lagspelare och gillar att utvecklas tillsammans med andra. Tillsammans med dig vill vi skapa en levande och dynamisk arbetsplats där du och ditt team är de främsta ambassadörerna!
Vi ser att du har
Tidigare jobbat med service, gärna i kontorsmiljö
Goda kunskaper av Office-paketet samt datavana
Goda kunskaper i Svenska och Engelska
Om anställningenAnställningsform: Tillsvidare med 6 månaders inledande provanställningStart: I januariArbetstider: Ca 08:00-17:00Sysselsättningsgrad: 100% heltid
Vi utför bakgrundskontroller på alla kandidater innan anställning.
Om MiddlepointVi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
Vännerna på Middlepoint! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6978817-1771476". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Middlepoint AB
(org.nr 556789-6864), https://jobba.middlepoint.se
Engelbrektsgatan 7 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Middlepoint Jobbnummer
9667623