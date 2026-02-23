Receptionist till Carottes kund i centrala Göteborg - heltid
2026-02-23
Om tjänsten
Är du en person som brinner för service och som har en naturlig förmåga att få människor att känna sig sedda, välkomna och omhändertagna? Trivs du i en roll där du får skapa en varm, professionell och trygg atmosfär - varje dag? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vi söker nu en heltidsanställd receptionist för vår kunds räkning till en modern och representativ reception i centrala Göteborg. I denna roll är du den första personen besökare, hyresgäster och leverantörer möter - och därmed en nyckelperson i att skapa ett positivt och minnesvärt första intryck.
Som receptionist är du mycket mer än en administrativ funktion - du är en värd. Med din närvaro, ditt bemötande och din känsla för service bidrar du till en välkomnande miljö där människor trivs. Du arbetar självständigt med stort eget ansvar och blir en viktig del av ett serviceinriktat team där kvalitet och professionalism genomsyrar allt ni gör.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat att:
Välkomna och assistera besökare, hyresgäster och leverantörer med ett varmt och professionellt bemötande
Ansvara för receptionens dagliga drift och säkerställa en trivsam och representativ miljö
Ansvara för post- och budhantering
Administrera accesser, nyckelbrickor och behörigheter
Vara en samordnande kontaktpunkt vid leveranser och bokningar
Stötta i administrativa uppgifter och samarbeta med andra servicefunktioner
Du har en viktig roll i att skapa struktur, trygghet och en positiv upplevelse för alla som vistas i fastigheten.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet från reception, kontorsservice eller liknande serviceyrke
Har en genuin känsla för service och värdskap, och förstår värdet av ett professionellt och varmt bemötande
Är strukturerad, självgående och tar ansvar för ditt arbete
Är lösningsorienterad och trivs i en roll där du får ta egna initiativ
Har god administrativ förmåga
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Som person är du trygg, prestigelös och närvarande. Du har ett naturligt lugn, ett professionellt förhållningssätt och en förmåga att möta olika människor med respekt och omtanke. Du trivs i en roll där service, kvalitet och relationer står i centrum.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill utvecklas långsiktigt i din roll.
Om Carotte Staff:
Carotte Staff är Carotte Groups specialistbolag för bemanning och rekrytering inom service och värdskap. Vårt uppdrag är att förenkla för våra kunder, genom att tillhandahålla självgående och engagerad personal som stärker gäst och kundupplevelsen i allt från hotell och konferens till kontorsservice, restaurang och fastighetsmiljöer.
Vi matchar våra kunder med medarbetare som verkligen brinner för service och som gör skillnad i vardagen, oavsett om behovet gäller en nyckelrekrytering eller löpande bemanning. Med fingertoppskänsla och förståelse för våra kunders verksamhet levererar vi kompetens som skapar trygghet och lyfter helhetsupplevelsen.
Genom våra egna träffsäkra utbildningar i Carotte Academy utvecklar vi våra konsulter med det där lilla extra - engagemanget, glöden och känslan för detaljer som gör skillnad.
Vi hyr ut, rekryterar och utbildar över hela Sverige, med kontor i Stockholm och Göteborg.
Övrig information:
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Lön: Enligt överenskommelse
Ansök genom att klicka på "Jag vill ansöka!". Vi tar inte emot ansökningar via mejl, men har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
