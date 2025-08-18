Receptionist till Best Western Plus Park City Solna
Ligula Hospitality Group AB / Receptionistjobb / Solna Visa alla receptionistjobb i Solna
2025-08-18
Best Western Plus Park City Stockholm Solna är beläget mitt i Solna Centrum, med utmärkta kommunikationer med både tunnelbana, tvärbana och buss alldeles utanför dörrarna med endast 9 minuter till Centralen. Hotellet har 256 rum, 16 konferenslokaler, festvåning för upp till 200 personer, 2 restauranger, bastu och gym. Best Western Plus Park City Stockholm Solna ingår i Ligula Hospitality Group AB.
Park City Solna söker hotellreceptionist
Nu söker vi ytterligare en hotellreceptionist till vårt team som brinner för service och hög kvalitet.
Vi vill att du ska vara hotellets ansikte utåt och bidra aktivt till våra gästers helhetsupplevelse. För att trivas hos oss motiveras du av ett delvis högt tempo och gör ditt yttersta varje dag med glädje.
HUVDUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
- Ge våra gäster bästa service med en personlig touch.
- In och utcheckning
- Svara på och hantera mail och gästrecensioner
- Jobba proaktivt med serviceförsäljning och värva medlemmar till vårt bonusprogram
- Försäljning i hotellets lobbybar där lättare mathantering ingår
DIN PROFIL
- Minst ett års erfarenhet av hotellreception
- Kunskap i hotellbokningssystemet MEWS är en fördel
- Gillar att hantera många saker samtidigt
- Är positiv, engagerad, utåtriktad, noggrann, ansvarstagande och tar egna initiativ
- Älskar att jobba med service
- Är både lagspelare och självständig
- Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska
OM TJÄNSTEN
Vi erbjuder ett spännande jobb på en arbetsplats med en fantastisk atmosfär och kollegor i en attraktiv hotellkedja samt;
- Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
- Arbetstid: skift där helger och kvällar ingår
- Personal- och friskvårdsförmåner
- Tillträde: Enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd koncern i stark tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar varumärken och koncept inom hotell- och restaurangnäringen. Sedan 2015 har vi mer än fördubblat antalet hotell och expansionen fortsätter. Koncernen består i dag av 46 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Genom avtal driver vi även fem Best Western Plus hotell. Vi sysselsätter normalt ca 800 årsanställda och omsätter över 1 400 MSEK. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/151". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
(org.nr 556792-6497) Arbetsplats
Best Western Plus Park City Solna Kontakt
Caroline Modin caroline.modin@parkcity.se Jobbnummer
9463842