Receptionist till Aleris Rehab Station Frösundavik - sommarvikariat
Vill du vara ansiktet utåt i en verksamhet där ditt bemötande gör verklig skillnad? Till sommaren söker vi en receptionist till Aleris Rehab Station - en central roll för dig som trivs med service, variation och många kontaktytor.
Detta är ett sommarvikariat - perfekt för dig som vill arbeta i en meningsfull miljö där varje dag räknas.

Publiceringsdatum: 2026-03-18
Aleris Rehab Station ligger naturskönt vid Hagaparken i Solna. Här arbetar över 200 medarbetare tillsammans för att skapa ett bättre, tryggare och friskare liv för våra patienter.
Hos oss möts du av ett varmt och inkluderande arbetsklimat där teamkänsla, innovation och respekt för individen genomsyrar allt vi gör. Vi är stolta över vår verksamhet - och nu ser vi fram emot att välkomna dig som vill bli en del av vårt team under en period.
Rollen
Som receptionist hos oss har du en central och betydelsefull roll. Du är ofta den första kontakten för våra patienter och besökare - och bidrar till att skapa ett tryggt och professionellt första intryck.
Din vardag är varierad och innefattar bland annat:
Ta emot patienter till både öppen- och slutenvårdsrehabilitering
Kassaregistrering i journalsystemet Take Care
Hantering av inkommande samtal
Ge service och stöd till patienter, besökare och medarbetare
Posthantering
Tolkbeställningar
Beställning av transporter
Registervård
Övriga administrativa uppgifter
Du arbetar nära flera olika yrkesgrupper och är en viktig del i att få verksamheten att fungera smidigt och professionellt.
Vårt erbjudande
Hos Aleris vill vi skapa goda förutsättningar för att du ska trivas - både på jobbet och i livet.
Vi erbjuder:
En välkomnande arbetsplats med stark teamkänsla
En varierad och utvecklande roll
Möjlighet att arbeta i en verksamhet där du gör skillnad varje dag
Förmåner som stödjer både arbetsliv och privatliv
Kollektivavtal
Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad, strukturerad och trivs i en roll med högt tempo och variation.Kvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
God IT-vana
Meriterande:
Erfarenhet från vård eller serviceyrken
Erfarenhet av journalsystemet Take Care
Som person är du:
Positiv och flexibel
Professionell i ditt bemötande
Självgående och ansvarstagande
Bekväm med att hantera många kontaktytor
Du har en naturlig känsla för service och bidrar till en trygg och välkomnande miljö för alla du möter.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat, 6 månader
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Kollektivavtal: JaSå ansöker du
Låter det här som något för dig?
Vi arbetar med löpande urval - så skicka in din ansökan redan idag.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef: Valeria Rossetti Jakobsson valeria.jakobsson@aleris.se
Varmt välkommen till Aleris Rehab Station Frösundavik! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7411224-1900607".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Aleris Sjukvård AB
https://karriar.aleris.se
Frösundaviks allé 4 (visa karta
)
169 89 SOLNA
