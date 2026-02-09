Receptionist/telefonist på kommunens kontaktcenter - sommarvikariat
Vill du bidra till att vara vårt ansikte utåt? Gillar du att ge högkvalitativ service och ett gott bemötande gentemot våra invånare, företag och besökare? Då behöver vi dig! Välkommen till vårt team på Kontaktcenter.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Vi förväntar oss att du, tillsammans med oss, sätter invånaren/kunden i fokus och som telefonist/receptionist är du vårt ansikte och röst utåt vilket gör dig till en viktig ambassadör för Nynäshamns kommun.
I rollen som telefonist/receptionist kommer du att:
• ge personlig och god service med korrekta svar i alla kontakter
• bedöma och besvara inkommen fråga
• arbeta i telefoni- och verksamhetssystem
• samarbeta i team med kommunens alla förvaltningar
• kommunicera via personliga möten i reception samt i telefon.
Om arbetsplatsen
Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att leda, samordna och följa upp kommunens verksamheter. Vi säkerställer att kommunen fungerar effektivt och att invånarna får den service de behöver, samtidigt som vi stöttar förtroendevalda och förvaltningar.
Kontaktcenter är en del av kommunstyrelseförvaltningen och är Nynäshamns kommuns första väg in till kommunen. Kontaktcenters uppdrag är att göra det enkelt att komma i kontakt med Nynäshamns kommun och vi arbetar med att avlasta alla delar av kommunens verksamheter och är kommunens första kontakt via telefon, mejl och besök. På Kontaktcenter arbetar 14 medarbetare och en enhetschef.
Vi söker nu tre telefonister/receptionister som ska kunna ge generell information och viss vägledning av kommunens alla verksamheter. Tjänsterna är sommarvikariat under perioden 8 juni till och med 14 augusti.
Välkommen till oss, ett härligt arbetslag där glädje och gemenskap driver oss framåt för att ge den bästa servicen!
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• pågående akademisk/högskoleutbildning inom service/servicemanagement, administration, samhällsbyggnad, stadsvetare, kommunikation eller annan dokumenterad utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer är likvärdig
• arbetslivserfarenhet av arbete med service och kundbemötande
• goda kunskaper i det svenska och engelska språket såväl i tal som i skrift.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av att arbeta med olika databaser och verksamhetssystem samt informationssökande
• arbetslivserfarenhet av kommunalverksamhet.
Personliga egenskaper vi letar efter
Vi söker dig som har förmåga att snabbt ta till dig information, lära dig nya uppgifter och arbetssätt och anpassa dig till förändrade omständigheter. Du har ett tydligt kund- och servicefokus och kan anpassa dig till både situation och person även i pressade situationer.
Ibland är det arbetstoppar och många frågor på en gång som ska hanteras, eller situationer som är utmanande, och du har då god förmåga att bibehålla ett professionellt förhållningsssätt och kan arbeta effektivt även under viss press. I dessa situationer är det viktigt att kunna samarbeta och vara initiativtagande. Du har även ett utåtriktat, socialt intresse för andra människor och van att kommunicera.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Sysselsättningsgrad: Deltid
Antal lediga befattningar: 3
Ref. nr: KS/2026/0111/023 Ersättning
Enligt gällande avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/ Kontakt
Enhetschef Kontaktcenter
Malin Gillfjärd Malin.Gillfjard@nynashamn.se 08-520 688 35 Jobbnummer
9732642