Receptionist sökes till roligt sommarjobb i Stockholm!
2026-02-24
Om tjänsten Nu finns chansen till ett riktigt spännande och givande sommarjobb i en social miljö med härliga kollegor! Är du en servicestjärna som vill ta dig an nya utmaningar under sommarmånaderna och gillar att överträffa kundernas förväntningar är det här ett perfekt tillfälle att få in en fot hos oss.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Vara ansiktet utåt för företaget och välkomna gäster med service i världsklass
Ta hand om telefon och mail
Kontakt med leverantörer
Administrativa uppgifter
Bokningar och beställningar
Agera moodmanager och ta hand om såväl besökare som medarbetare
I denna tjänst finns möjlighet att jobba inom alla våra områden, så som kontorsreception, infodisk i köpcentrum och konferens.
Du är en riktigt servicestjärna som brinner för det personliga mötet. Vi söker dig som vill ha ett utvecklande och roligt sommarjobb där du får användning av din glada och positiva utstrålning. För att passa i rollen tror vi att du är en person som är ansvarstagande, social och organiserad. Du är även proaktiv, positiv och lösningsorienterad.
Har erfarenhet av tidigare arbete inom service
Gymnasieexamen eller högre
Tekniskt duktig och IT-mognad
Arbetat med Office-paketet samt meriterande med andra system
Flytande i svenska och goda kunskaper i engelska
Om anställningen Anställningen är vikariat eller extrajobb under hela sommaren med störst behov mellan veckorna 28-32.
Det här är ett extrajobb, och det finns möjlighet att arbeta utifrån din tillgänglighet och verksamhetens behov.
Arbetstiderna är kontorstider men anpassade efter verksamheten. På vissa uppdrag finns det möjlighet att arbeta på kvällar och helger.
Om rekryteringsprocessen Vi kommer under våren ta emot semesteransökningar från ordinarie personal och kommer därefter tillsätta vikariat löpande under våren.
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
