Receptionist sökes till Optima Tandvård - tandsköterska med servicekänsla
Optimo Tandvård Åkersberga AB / Tandsköterskejobb / Österåker Visa alla tandsköterskejobb i Österåker
2025-09-03
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Optimo Tandvård Åkersberga AB i Österåker
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Vi på Optima Tandvård söker en tandsköterska till receptionisttjänst!
Om kliniken
Optima Tandvård har kliniker i Åkersberga och Vallentuna. Med ett team bestående av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor strävar vi efter att ge våra patienter den bästa möjliga vården - i varje möte.
Vi arbetar med digitala system för journalföring, röntgen och skanning, och har stort fokus på kvalitet och service.
Nu söker vi en utbildad tandsköterska som vill arbeta i rollen som receptionist hos oss. Du blir en viktig del av teamet och vårt första ansikte utåt mot patienter och besökare.
Om rollen
Tjänsten innebär arbete i receptionen där du ansvarar för att ta emot patienter, hantera tidsbokning, telefon, betalning och andra administrativa uppgifter. Du kommer även att ha nära samarbete med det kliniska teamet.
Det här är en roll för dig som är utbildad tandsköterska men som trivs bäst i en serviceinriktad och administrativ roll.
Om dig
Du är:
Utbildad tandsköterska
Van att möta människor med värme och professionalism
Strukturerad, noggrann och van att ta ansvar
Flexibel, lösningsorienterad och bekväm med att arbeta självständigt
Flytande i svenska i både tal och skrift
Tidigare erfarenhet av receptionsarbete eller administrativt arbete inom tandvård är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: pm@optimatandvard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan receptionist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Optimo Tandvård Åkersberga AB
(org.nr 556720-5561), http://www.optimatandvard.se
Storängstorget 4 (visa karta
)
184 30 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Optima Tandvård Åkersberga Jobbnummer
9489974