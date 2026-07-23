Receptionist sökes till modern tandvårdsklinik med fantastiska kollegor
Malmö Tandläkarcenter AB / Receptionistjobb / Malmö Visa alla receptionistjobb i Malmö
2026-07-23
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Brinner du för service och älskar att hjälpa och socialisera med människor? Då är detta rätt arbetsplats för dig.
Vi har en fantastisk stämning och atmosfär hos oss som vi värnar över.
Vi söker dig som är positiv, social, serviceinriktad, bra på att samarbeta och ambitiös. Ett gott humör och positivitet är ett krav!
Det är även viktigt för oss att du är flexibel med arbetstider, gillar teamarbete, är hjälpsam samt kan ta initiativ och egna beslut.
Tjänsten avser en heltidstjänst.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Telefon
Email
Bokningar
Patientupplevelse (service)
Övriga administrativa arbetsuppgifter
Övrigt om kliniken:
Kliniken startades sommaren 2015 och har sedan dess utvecklats och expanderat snabbt. Idag är vi 34 medarbetare.
Vi finns idag vid Triangeln i nästan 600 kvm stora lokaler som är helt nyrenoverade.
Se annonsvideon nedan!https://www.instagram.com/p/DbF31Mssh1O/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Fyll i formuläret på länken samt maila CV med personligt brev
E-post: jobb@malmotandlakarcenter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Tandläkarcenter AB
(org.nr 559012-2049)
Södra Förstadsgatan 44 (visa karta
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211 43 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Tandläkarcenter Kontakt
Klinikchef
Mobin Fakhary mobin@malmotandlakarcenter.se 0733850456 Jobbnummer
10010275