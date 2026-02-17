Receptionist / Säkerhetsvärd - Vikarie vid behov (företag utanför Vetlanda)
2026-02-17
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vill du ha en viktig roll där service, trygghet och struktur står i centrum? Vi söker nu en pålitlig och serviceinriktad vikarie som kan hoppa in vid behov.
I denna roll är du företagets första intryck. Du möter kunder, besökare och leverantörer innan de kommer in på området och ansvarar för att mottagandet sker professionellt, tryggt och enligt våra rutiner. Tjänsten passar dig som är flexibel och trivs i en ansvarsfull och varierad roll.Om tjänsten
Extra / behovsanställning dagtid. Du arbetar vid frånvaro hos ordinarie personal (sjukdom och semester).Dina arbetsuppgifter
• Ta emot och registrera besökare enligt gällande rutiner
• Säkerställa att rätt person eller avdelning kontaktas vid ankomst
• Hantera inkommande och utgående leveranser (post, paket m.m.)
• Utföra löpande administrativa uppgifter
• Bidra till en trygg och välorganiserad entré
• Vara företagets ansikte utåt och ge ett professionellt bemötande
Vi söker dig som:
• Är lugn, trygg och serviceinriktad
• Har god ansvarskänsla och är noggrann
• Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
• Har god datorvana
• Talar och skriver svenska obehindrat (engelska är meriterande)
• Är flexibel och kan hoppa in med kort varselKvalifikationer
Vi ser gärna att du har:
• Administratörs utbildning eller dokumenterad erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
• God datorvana och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt
• Körkort krav (arbetsplatsen ligger utanför Vetlanda)
• God svenska i tal och skrift
• Meriterande med erfarenhet av reception, kundservice eller säkerhetsrelaterat arbeteDina personliga egenskaper
• Ansvarsfull och trygg i bemötandet
• Serviceinriktad och kommunikativ
• Strukturerad, ordningsam och lösnings orienterad
• Trivs i en roll där du möter många människor dagligen
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att maila Sandra Hopovac: sandra.hopovac@nearyou.se
.
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast.
Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
