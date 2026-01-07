Receptionist / Patientbokare till Västerhaninge Tandvården
AMA Dental AB / Kundservicejobb / Haninge
2026-01-07
Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Västerhaninge Tandvården söker en patientbokare som arbetar på plats på kliniken. Rollen innebär att du kontaktar våra befintliga patienter via telefon för att boka återbesök, följa upp uteblivna bokningar och hjälpa patienter att fullfölja sin planerade tandvård.
Arbetet är en viktig del av klinikens dagliga verksamhet och bidrar till en välfylld tidbok, bättre kontinuitet i vården och ökad trygghet för patienterna.Dina arbetsuppgifter
Ringa patienter som tidigare varit hos oss för att boka in återbesök och kontroller.
Följa upp patienter som ännu inte bokat nästa tid.
Hantera om- och avbokningar samt erbjuda nya tider.
Bemöta patienter som tvekar inför besök och på ett lugnt, professionellt sätt hjälpa dem vidare.
Dokumentera samtal och uppföljningar i journalsystem/bokningssystem enligt rutin.
Samarbeta med behandlare och reception kring planering och prioritering av tider.KvalifikationerKvalifikationer
Mycket god svenska i tal och skrift.
God telefonvana och trygghet i samtal.
Grundläggande till god datorvana.
Meriterande:
Erfarenhet av bokning, reception, kundservice eller administrativt arbete.
Erfarenhet från tandvård, hälso- och sjukvård eller arbete med sekretessbelagd information.
Erfarenhet av journalsystem eller bokningssystem.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Trivs med att arbeta i telefon och har uthållighet i återkommande samtal.
Är tydlig, lugn och serviceinriktad samt kan leda samtal mot en bokning utan att upplevas påstridig.
Kan hantera invändningar som osäkerhet, tidsbrist eller tvekan på ett professionellt sätt.
Är strukturerad, noggrann och följer upp tills arbetet är slutfört.
Har gott omdöme och hanterar patientinformation med integritet.Övrig information
Arbetet sker på plats på kliniken i Västerhaninge.
Deltidstjänst med arbetstid förlagd till eftermiddagar/kvällar.
Introduktion och stöd ges på plats.Så ansöker du
Ansökan skickas via Arbetsförmedlingen eller via e-post till: jobb@ama-dental.se
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: jobb@ama-dental.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AMA Dental AB
(org.nr 559198-3845)
Bokstigen 2 (visa karta
)
137 34 VÄSTERHANINGE Arbetsplats
Västerhaninge Tandvården Jobbnummer
9672531