Receptionist / Patientbokare till Västerhaninge Tandvården
2025-08-19
Visa alla jobb hos AMA Dental AB i Haninge
Västerhaninge Tandvården är i en spännande expansionsfas, och vi söker nu en driven och professionell receptionist/patientbokare som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Vi letar efter dig som inte bara sitter och tar emot patienter vid receptionen - utan som aktivt arbetar med att boka in nya patienter, marknadsföra kliniken och bidra till dess tillväxt.

Om tjänsten
Som receptionist och patientbokare är du en nyckelperson på kliniken. Du ansvarar för att hantera patientbokningar, ta emot patienter och säkerställa en smidig och professionell upplevelse. Ditt fokus ligger på att aktivt arbeta med att fylla klinikens tider genom strategisk och målinriktad patientbokning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Aktiv patientbokning - ringa upp befintliga och potentiella patienter för att boka in behandlingar
Marknadsföring av klinikens tjänster och erbjudanden
Ta emot och registrera patienter vid ankomst
Hantera telefonsamtal, e-post och andra förfrågningar
Fakturering och betalningshantering
Arbeta nära tandläkare och övrig personal för att optimera arbetsflödet
Vi söker dig som:
Är driven, självgående och proaktiv - du väntar inte på att saker ska hända, du gör att de händer!
Har tidigare erfarenhet av receptions- och bokningsarbete - gärna inom tandvård eller vårdsektorn
Är professionell, strukturerad och lösningsorienterad
Trivs i en roll där du har ansvar och kan påverka klinikens framgång
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift (polska är meriterande)
Har en bakgrund som tandsköterska (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
En spännande möjlighet att vara en del av en klinik i expansion
En roll där du får stor frihet och ansvar att påverka och utveckla verksamheten
En trygg anställning med konkurrenskraftiga villkor
Omfattning: Heltid/Deltid - enligt överenskommelse
Placering: Västerhaninge Tandvården, Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till jobb@ama-dental.se
. Märk med "Reception Västerhaninge" Rekrytering sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: jobb@ama-dental.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
AMA Dental AB
(org.nr 559198-3845)
Bokstigen 2
)
137 34 VÄSTERHANINGE

Arbetsplats
Västerhaninge Tandvården Jobbnummer
9465818