Receptionist på till Hallands Sjukhus Kungsbacka och Varberg
Om arbetet
Vi söker nu två administrativa assistenter på till vår huvudreception på sjukhuset i Kungsbacka samt en administrativ assistent till vår huvudreception på sjukhuset i Varberg.
Vi söker dig som vill ha ett utvecklande arbete där du arbetar i nära samarbete med olika professioner. Vi erbjuder stimulerande och lärorikt arbete med varierande arbetsinnehåll där din insats är en viktig del av vårdprocessen.
Som administrativ assistent hos oss kommer du att ingå i vårt team och arbeta främst med att ankomstregistrera besökare, sköta bokningar av lokaler, fakturera samt telefonkontakt med olika enheter i Region Halland. Du kommer att arbeta på en arbetsplats kännetecknad av god laganda, humor och hög ambitionsnivå där varje medarbetare är en viktig länk.
Om arbetsplatsen
Regionservice är Region Hallands interna serviceorganisation med uppdrag att leverera ett utbud av administrativa tjänster och service. Förvaltningens uppdrag är att tillhandahålla försörjnings- och stödfunktioner som ur regionens perspektiv ger bästa service till regionens verksamheter så att dessa kan fokusera på sina kärnverksamheter.
Om dig
Vi söker dig som har minst gymnasiekompetens med goda kunskaper i svenska språket, meriterande om du har bra kunskaper i engelska. Tidigare erfarenheter av receptionsarbete är meriterande. Goda datorkunskaper är en förutsättning för att klara av arbetet.
Du som söker har lätt att uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt samt kunna arbeta både självständigt och i team. Du är en person som tycker om att ge god service och har en förmåga att planera och prioritera i det dagliga arbetet. Du bör vara noggrann, flexibel och lyhörd. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden, så skicka in din ansökan redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Sök tjänsten https://regionhalland.varbi.com/se/what:job/jobID:842820/
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
Publiceringsdatum2025-08-11
Vi är en rökfri arbetsplats.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/682". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Huvudreceptionerna, Region Halland Kontakt
Helena Härenstam, avdelningschef 035-134559 Jobbnummer
