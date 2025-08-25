Receptionist på heltid till företag i centrala Stockholm
KFX HR-partner Skandinavien AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KFX HR-partner Skandinavien AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Är du en serviceinriktad och engagerad person som trivs i en roll där du får vara ansiktet utåt och skapa en välkomnande miljö för både besökare och medarbetare? Vill du arbeta i en spännande bransch där du blir en central del av vardagen och får chansen att kombinera service, administration och kontorsservice?
I samarbete med vår kund söker vi nu en receptionist på heltid till ett företag i centrala Stockholm. Här får du en varierad och omväxlande arbetsdag i en professionell och kreativ miljö. Tjänsten är tillsvidare med start i mitten av oktober.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang - dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
Som receptionist är du en central kontaktpunkt för medarbetare, besökare och leverantörer. Du levererar service på hög nivå, tar ansvar och trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter och stöttar där behovet finns. Du är proaktiv, ser behov innan de uppstår och tar egna initiativ för att skapa en smidig och välfungerande arbetsmiljö.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Ta emot och välkomna besökare samt hantera inkommande samtal och mail
• Post- och budhantering
• Inköp av kontorsmaterial och beställning av lunch, frukt och kaffe
• Säkerställa att kontorsytor är representativa och välfungerande
• Förbereda lokaler och ordna förtäring inför större möten och evenemang
• Administrativa uppgifter kopplade till receptionen och kontoret Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av reception, kontorsservice och administration, och som trivs i en roll med stort eget ansvar. Du är positiv, lösningsfokuserad och uppskattar en arbetsmiljö där service och struktur är centrala.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Tidigare erfarenhet av liknande roller inom reception eller kontorsservice
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
• Goda kunskaper i Officepaketet och vana att arbeta i administrativa system
• Förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du trivs i samarbete med andra
• Ett professionellt bemötande, noggrannhet och god prioriteringsförmåga Övrig information
Start: I mitten av oktober
Omfattning: Heltid 08-17, måndag-fredag
Plats: Centrala Stockholm
Anställningsform: Konsultuppdrag via KFX HR-partner
Vi genomför bakgrundskontroll i våra rekryteringsprocesser. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare Emilia Andrén på emilia.andren@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KFX HR-partner Skandinavien AB
(org.nr 556658-2143) Arbetsplats
KFX HR-partner Jobbnummer
9474837