Receptionist på deltid till X Gym & Fitness
2025-09-22
Är du en social och engagerad person med ett intresse för träning och hälsa?
Vi söker nu en deltidsreceptionist som vill vara vårt ansikte utåt och bidra till en högklassig upplevelse för våra medlemmar.
Som receptionist på vårt gym kommer du att vara en central del av vårt team och ha en varierad arbetsdag där kundservice, försäljning och gymunderhåll står i fokus. Vi söker en självgående och ansvarsfull person som vill vara med och skapa en välkomnande atmosfär för våra medlemmar.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Reception: Hälsa våra medlemmar välkomna, svara på frågor och ge information om gymmet och våra tjänster.
Enklare städning och tvätt: Säkerställa att gymmet håller hög standard och alltid är rent och fräscht.
Kundbemötande: Ge bästa möjliga service och skapa ett professionellt och vänligt intryck för alla som besöker oss.
Försäljning: Hantera försäljning av gymmets produkter samt hjälpa till att informera medlemmarna om aktuella erbjudanden.
Vi söker dig som
Är självgående, strukturerad och trivs i en roll där du får ta ansvar.
Har ett gott bemötande, är professionell i din kommunikation och har lätt att skapa kontakt med människor.
Är prestigelös, flexibel och som gärna tar på dig olika arbetsuppgifter - stort som smått.
Har ett intresse för träning, hälsa och en aktiv livsstil.
Meriterande
Erfarenhet av att leda gruppträningspass eller tidigare erfarenhet från gymverksamhet är ett stort plus.
Utbildning som personlig tränare eller annan relevant utbildning inom träning och hälsa.
Ett intresse för sociala medier och kommunikation, samt förmåga att bidra till vår närvaro på olika plattformar.
Arbetstid
Deltid 50%, eftermiddagar och kvällar.
Vad vi erbjuder:
En flexibel och inspirerande arbetsmiljö där du får möjlighet att växa och utvecklas.
Fri tillgång till gymmet - här har du möjlighet att både arbeta och träna på samma plats.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och varför just du skulle passa perfekt i vårt team. Välkommen till oss på X Gym & Fitness - där träning och gemenskap står i centrum! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: info@x-gymfitness.se Omfattning
