Receptionist på deltid till välkänd kund i Göteborg
Uniflex AB / Receptionistjobb / Göteborg
2026-02-24
Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Är du social, framåt och glad? Gillar service och har erfarenhet av att arbeta som receptionist sedan tidigare?
Då söker vi på Uniflex dig! Vi söker dig som tex studerar, har ett annat deltidsjobb, eget företag eller liknande och som är tillgänglig när ordinarie personal är frånvarande av olika anledningar. Arbetstider är dagtid, måndag-fredag.
För tjänsten så är det krav att du har en sysselsättning på över 50%.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Här kommer du att arbeta i vår kunds reception, placerad i centrala Göteborg. Ute hos kund så kommer du sitta i en välbesök reception där folk från hela världen kommer på besök. Under din arbetsdag kommer du bemanna receptionen samt deras växel. Du jobbar här med att välkomna externa och interna besökare, hjälpa dessa i sina olika ärenden, svara i telefon, bokar taxi och är alltid redo för att hjälpa och lösa besökares problem.
Uppdraget kommer starta omgående och pågå tillsvidare. Även under julperioden kommer du att arbeta extra för att täcka upp för semester för ordinarie personal. Det kommer även uppstå situationer där ordinarie personal är sjuk eller har möten inplanerade och behov av arbete då finns.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceminded, flexibel och prestigelös i ditt arbete. Du gillar mötet med människor och att få vara ansiktet utåt för bolaget. Du har tidigare erfarenhet av något serviceyrke och såklart extra meriterande ifall detta varit i reception/växel.
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
