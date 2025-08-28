Receptionist på deltid till myndighet i Stockholm
Novare Bemanning AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-08-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novare Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Nynäshamn
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med reception på en myndighet i Stockholm? Gillar du att möta nya människor och ge god service? Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter en receptionist till en myndighet i Stockholm
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare Bemanning är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Just nu söker vi en duktig receptionist på deltid till en samhällsviktig myndighet i Stockholm.
Som receptionist hos myndigheten kommer du att bemanna myndighetens gemensamma reception och växel. Arbetet innebär huvudsakligen att hantera telefonsamtal och e-post. Du kan även komma att assistera med enklare administrativa uppgifter. Fokus i rollen är att bistå med service och engagemang.
Till denna roll söker vi dig som är van att möta och ta emot gäster på ett professionellt och bra sätt. Du är positiv, engagerad och har en god känsla för service.
Exempel på dina arbetsuppgifter
bemöta och svara på frågor från anställda och allmänhet
svara i växel och fördela samtal
hantera bokningar av olika lokaler
hantering och utlämning av material
hantering av passerkort för personal och besökare
utlåning av gemensam utrustning, t ex cykelhjälmar mm
hantering av parkeringstillstånd
beställning av fika
övrigt förekommande mindre arbetsuppgifter vid receptionsfunktionen.
Krav för tjänsten
gymnasium eller likvärdig utbildning
minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet som receptionist och/eller växeltelefonist
goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
erfarenhet av att använda telefonväxlar och hänvisningssystem
mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på deltid 40% (2 dagar/vecka) med start i september och pågår tom 2025-12-31, med möjlighet till förlängning. Placeringsort är hos myndigheten i Stockholm.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2025-09-04. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novare Bemanning AB
(org.nr 556783-4782), https://novare.se/bemanning Arbetsplats
Novare Bemanning Jobbnummer
9480843