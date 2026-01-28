Receptionist på deltid sökes till HS Holper service AB, Folkungagatan 128

Hs Holper Service AB / Receptionistjobb / Stockholm
2026-01-28


Vi söker i första hand dig som har gymnasieutbildning inom ekonomi och som är i början av din karriär med en stark vilja att utvecklas. Det är meriterande med erfarenhet från liknande roller men ej ett krav. Det är självklart för dig att kommunicera professionellt i både tal och skrift och du behärskar svenska språket flytande.
Vi söker dig som är driven, tar initiativ, nyfiken, ansvarsfull och redo att ta dig nya utmaningar. Du är flexibel, service minded med möjlighet till att utvecklas i din roll. Vidare så är du ödmjuk och en självständig teamplayer.
Har du gått på gymnasiet med inriktning ekonomi eller studerar du ekonomi på universitet ? Vill du börja jobba några timmar per dag? Vi kan ha det perfekta arbete för dig.
Som receptionist / administratör hos HS Holper service kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av support gentemot våra kunder.
Du kommer att vara kundernas initiala kontakt och du kommer att hantera supportfrågor gällande våra olika typer av tjänster. Du kommer vara ansiktet utåt för företag och ansvarar för att välkomna besökare, hantera växel/e-post, hålla kontoret i ordning samt sköta diverse kontorsadministrativa uppgifter som bokningar, nyckelhantering, personal och försäljning.
Du kommer att beställa material samt göra den dagliga bokföringen samt fakturering. Du har telefon och mail som dina dagliga verktyg. På sikt kommer du även hjälpa till med avstämningar, leverantör- och kundreskontra.
HS Holper service grundades 2001, vi är ett service företag med många olika tjänster men specialiserade på städning. Tack vare en entusiastisk medarbetarskara har vi lyckats växa utan att tappa det vi alltid vill vara - ett företag som bryr sig om sina kunder och leverantörer med höga ambitioner gällande god service och tillgänglighet. HS Holper är idag under en stor utvecklingsfas och vi håller på växer mer och mer. Huvudkontoret finns på Folkungagatan 128 i Södermalm .

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: info@holperen.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
HS Holper Service AB (org.nr 559021-6460)
Folkungagatan 128 (visa karta)
116 30  STOCKHOLM

Arbetsplats
Hs Holper Service AB

Kontakt
Giselle Legrand
info@holperen.com
0739241743

Jobbnummer
9710274

