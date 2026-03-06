Receptionist och telefonist till Skolinspektionen
Skolinspektionen arbetar för en skola där alla barn, elever och vuxenstuderande oavsett kön får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Vi arbetar för en skola där alla barn, elever och vuxenstuderande ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Myndigheten är lokaliserad på fem orter.
Vi söker en serviceinriktad medarbetare till receptionen på vårt huvudkontor i Stockholm. De första våra externa besökare och de som ringer in kommer i kontakt med är dig och din kollega och första intrycket är viktigt. Receptionen utgör det fasta navet för vår interna service och ansvarar utöver växel och besöksmottagning även för andra viktiga uppgifter såsom hantering av it-utrustning för nyanställda och de som slutar och för att hålla våra externa ytor i reception och mötesrum representativa och välkomnande. bland annat för att göra beställningar av luncher och/eller fika och hjälper till att duka fram när det behövs. Hantering av IT-utrustning mm för nyanställda och för de som slutar. I arbetet ingår även att göra vissa inköp och beställningar, ta emot leveranser, utlämnanden och posthantering.
Din närmaste chef är chefen för enheten säkerhet och lokalförvaltning, tillika myndighetens säkerhetschef. Enheten ansvarar för myndighetens fysiska säkerhet, lokalfrågor, reception och växel samt internservice. Enheten ingår i Avdelningen för verksamhetsstöd och juridik som även ansvarar för ekonomi och verksamhetsstyrning, HR, IT och juridik. På avdelningen finns även kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd.
Arbetsuppgifter
Bemanna reception och telefonväxeln under våra öppettider. Administrera myndighetens telefoni, växel och abonnemang. Göra inköp och beställningar till kontoret i Stockholm. Hjälpa till med att duka fram luncher och/eller kaffe vid externa besök eller andra event. Mottagning av post och leveranser. Säkerställa att de externa ytorna inklusive mötesrum runt receptionen är representativa. Publiceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Lägst gymnasieexamen från ett nationellt program eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt och som arbetsgivaren finner likvärdig.
• Minst 5 års aktuell erfarenhet av heltidsarbete i reception med liknande arbetsuppgifter.
• Minst 3 års erfarenhet av telefonväxel.
• Mycket goda kunskaper av svenska, flytande i tal och skrift.
Meriterande:
• Arbetslivserfarenhet från offentlig verksamhet/statlig myndighet.
• Erfarenhet av att arbeta med Telia Touchpoint Plus samt Telias businessportal.
• Goda kunskaper i engelska
Tjänsten ställer höga krav på förmåga att ge ett professionellt bemötande. Du tycker om att träffa människor och vill alltid leverera en hög servicenivå. Du är noggrann och är strukturerad samtidigt som du är flexibel och klarar av ett högt flöde av arbetsuppgifter. Vidare är du självgående med ett lösningsfokuserat förhållningssätt och du tar själv ansvar för alla i receptionen förekommande arbetsuppgifter.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på huvudkontoret i Stockholm. Provanställning om 6 månader tillämpas. Omfattningen är heltid på plats på kontoret. Tillträde enligt överenskommelse. Bakgrundskontroll kan komma att utföras.
Ansökan
Klicka på ansök nedan, bifoga personligt brev och cv. Välkommen med din ansökan senast den 27 mars 2026. Ansökan har dnr SI 2026:2694
Frågor
Tjänsten: ekonomichef Anna Hedner
Rekryteringsprocessen: rekrytering@skolinspektionen.se
Fackliga företrädare
Niki Konomi, (SACO, Saco-S och Marie Klasson, OFR/s, båda kan nås via växelnumret 08-586 080 00.
Samtliga nås via växeln 08-586 080 00.
individuell lönesättning.
