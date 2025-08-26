Receptionist och konferensvärd till kontorsfastighet i Solna (visstid)
Om tjänsten Nu söker vi en ny servicestjärna till vår kund i Solna. Som receptionist och konferensvärd kommer du att ge högklassig service som kännetecknas av ett varmt och personligt värdskap. I din roll kommer du att arbeta i receptionen samt med att planera och ställa i ordning inför möten och konferenser och förbereda mat och dryck till konferensgäster. Kundens fokus är att konferensgästerna ska kunna ha ett så effektivt möte som möjligt. Gästerna har möten i allt från intern konferens till kundevent.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Aktivt servicebemötande av gäster i lokalerna (skapa trivsel, logistik, tydlighet)
I ordningsställande av mat och dryck till konferensgäster
Planering och förberedelse av lokalerna inför möten och konferenser
Service i konferensrum inklusive teknisk utrustning
Bokningar och merförsäljning
Vem är du? Vi söker en engagerad och lösningsorienterad person på heltid som snabbt kan sätta sig in i nya uppgifter och arbeta effektivt under varierande förutsättningar. Du är orädd, flexibel i ditt arbetssätt och trivs med att hantera både större grupper och mer krävande besökare på ett professionellt och tryggt sätt.
Krav för tjänsten
Talar flytande svenska och engelska
Arbetat med service tidigare, gärna i kontorsmiljö
Bekväm med Microsoft Office-paketet och systemvana
Avslutad gymnasieutbildning
Om Anställning Anställning: Visstid Sysselsättningsgrad: Heltid 100% Start: Omgående till och med 31 december 2025 Arbetstider: Måndag till fredag, 7:30-16:00 och 9:30-18:00, roterande schema
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Vännerna på Middlepoint! Ersättning
