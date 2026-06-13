Receptionist och assistans av tandläkare vid behov
Praktikertjänst Aktiebolag / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2026-06-13
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Information om arbetsplatsen
Stor klinik som ligger högt upp med fin utsikt över takåsarna på Sveavägen 82. Vi har sex behandlingsrum och är 3 tandläkare, 4 tandhygienister, 3 tandsköterskor, en receptionist och en klinikkoordinator. På kliniken använder vi 3Shape Trios scanner, digital röntgen och OPG. Publiceringsdatum2026-06-13Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är sedvanliga receptionsuppgifter så som svara i telefon, ta betalt och hjälpa till att fylla tidböckerna. Du är ansiktet utåt och får patienterna att känna sig välkomna till oss såväl på kliniken som i telefon. Vi söker dig som även är intresserad av att assistera tandläkare och hjälpa till i sterilen vid behov. Kvalifikationer
Tandvårdsutbildning är ej ett krav utan vi lägger stor vikt på personlighet. Tidigare erfarenhet av receptionsarbete och intresse av assistans av tandläkare är meriterande. Du behärskar svenska i både tal och skrift. Du har hög servicekänsla och vill gärna göra det lilla extra för våra patienter. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel, noggrann och professionell. Du har en god samarbetsförmåga och har ett trevligt bemötande mot både patienter och personal.
Övrig information
Tjänsten är timanställning och kan variera mellan 35-40 timmar per vecka.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Friskvårdsbidrag erbjuds med 5000kr per år.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Sveavägen 82 (visa karta
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113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Tandvård, Stockholms län Kontakt
Charlotta Högberg charlotta.hogberg@ptj.se Jobbnummer
9962505