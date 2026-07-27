Receptionist & Office coordinator på 50 % till bolag inom vinbranschen
Joyweek AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-07-27
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Vi på Joyweek söker nu en serviceinriktad och driven Receptionist & Office coordinator på deltid till en av våra kunder i centrala Stockholm. Här får du en nyckelroll där du är ansiktet utåt och ansvarar för att kontoret håller hög kvalitet. Vi letar efter dig som är hungrig, tar ägandeskap över dina uppgifter och alltid gör det lilla extra.
Du kommer till ett modernt och spännande bolag inom alkoholbranschen där arbetsmiljön präglas av kvalitet, gemenskap och internationell prägel. Kulturen är öppen och social, med en låg personalomsättning och hög trivsel bland personalen, man äter ofta lunch tillsammans och möter människor från hela världen inom vin- och alkoholbranschen.
Det finns tillgång till gym i byggnaden med omklädningsrum och dusch, samt ett cykelgarage.
Rollen ger dig möjlighet att sätta din egen prägel på kontoret, komma med förbättringsförslag kring leverantörer och arbetssätt samt vara delaktig i event och provningar om intresse finns. Ibland arrangeras även mässor och event på andra orter, till exempel i Åre eller Sälen, där du vid intresse kan få möjlighet att följa med.
Om rollen
Du ansvarar för reception och kontorsservice med fokus på service, struktur och helhetskänsla.
Arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Bemanning av växel
Mottagande av gäster (svenska och internationella)
Post, bud och leveranser
Koordinera och dirigera större leveranser
Förberedelse av möten (fika, kaffe m.m.)
Ansvar för kök, diskmaskiner, kaffemaskiner och mötesrum
Beställa kontorsmaterial och kaffe
Godkänna fakturor kopplade till egna beställningar
Hantera enklare tekniska problem
Vara delaktig vid event och provningar vid intresse
Här förväntas du ta ett tydligt ägandeskap och känna stolthet i att kontoret alltid håller hög standard.
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, ansvarstagande och initiativrik
Vågar styra upp och ta beslut i vardagen
Trivs med många kontaktytor
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har grundläggande IT-kunskaper (Microsoft-miljö)
Erfarenhet från reception, service eller kontorsroller är meriterande, men din inställning och driv är viktigast.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras för slutkandidater.
Om Joyweek
Joyweek är en helhetsleverantör inom mjuka facility management-tjänster. Vi skapar glädjefyllda, hållbara kontor & fastigheter där människor trivs, presterar och vill stanna kvar. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Östersund, Karlstad, Härnösand, Bräcke och Oslo är vi cirka 300 medarbetare som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för över 2 350 kunder i Norden. Vi omsätter 450 MSEK och ägs av Verso Capital.
Läs gärna mer på www.joyweek.se.
Övrig information: Start: Omgående / enligt Ö.K. Omfattning: Tjänsten är på 50 % och arbetstiderna är flexibla. Det viktigaste är att receptionen är bemannad under lunchtid, men i övrigt finns möjlighet att i dialog med teamet planera sina arbetstider. Plats: Centrala Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8129264-2117090". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Joyweek AB
(org.nr 559058-8207), https://jobs.joyweek.com
Slåttervägen 20 (visa karta
)
170 67 SOLNA Arbetsplats
Joyweek Jobbnummer
10012558