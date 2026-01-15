Receptionist & kundvärd sökes till tjänst Sundbyberg!
2026-01-15
Är du en person som ser vad som behöver göras innan någon annan hunnit påpeka det? Trivs du i en roll där du får kombinera social service med ett aktivt ansvar för helhetsupplevelsen på kontoret? Då är det dig vi söker!
OM TJÄNSTEN
I rollen som receptionist är du ansiktet utåt för vår kund och ansvarar för att skapa ett professionellt och välkomnande första intryck. Du kommer att spela en nyckelroll i den dagliga driften av receptionen och säkerställa en smidig gästupplevelse.
Vi söker nu en engagerad receptionist & kundvärd för ett konsultuppdrag på två månader. Vi kan dessvärre inte garantera en längre anställningsperiod än två månader i dagsläget. I denna tjänst blir du den första som besökare och kollegor möter i en modern arbetsplats i centrala Sundbyberg, där din främsta uppgift är att skapa en positiv och välkomnande atmosfär för både medarbetare och externa besökare.
I den här rollen räcker det inte med att bara sitta bakom en disk - du är spindeln i nätet som rör dig över hela kontoret för att säkerställa högsta kvalitet. För att trivas i rollen tror vi att du har en naturlig energy boost och älskar att ge service på hög nivå. Du väntar inte på instruktioner utan du "lyfter blicken", ser behoven och agerar på dem direkt.
Start: Önskad start är 26 januari 2026
Omfattning: Heltid, 2 månader
Plats: Centrala Sundbyberg
Dina arbetsuppgifter
• Välkomna besökare, sköta incheckning, föranmälningar och svara i telefon
• Du rör dig aktivt mellan olika våningsplan för att se till att allt ser representativt ut
• Hålla koll på förråd, fylla på i pentryn och kaffestationer samt se till att skrivarrummen är redo för användning
• Du ser till att det är rent och snyggt i alla gemensamma ytor och tar egna initiativ för att förbättra besöksupplevelsen
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet från reception eller som kundvärd
• Är administrativt lagd och har lätt för att lära dig nya system
• Är prestigelös och hjälper gärna till där det behövs, oavsett om det gäller att ringa viktiga samtal eller plocka undan i ett kök
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Serviceinriktad & ansvarstagande
• Hjälpsam & social
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
