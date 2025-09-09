Receptionist & Allroundmedarbetare till frukosthotell

Hotell Rådhuset AB / Receptionistjobb / Lidköping
2025-09-09


Visa alla jobb hos Hotell Rådhuset AB i Lidköping

Vi söker en ny kollega till vårt familjära hotell med 32 rum och bäddar för 60-70 gäster. Här blir du en viktig del av ett litet team och arbetar både i receptionen, med frukost och praktiska sysslor i driften.

Publiceringsdatum
2025-09-09

Dina arbetsuppgifter
Gästservice, in- och utcheckning samt bokningshantering
Förberedelse, påfyllning och undanplock av frukostbuffé.
Lättare städ, disk och ordning i allmänna utrymmen.
Självständigt lösa uppgifter och hantera oväntade situationer.
Städ

Vem vi söker
Vi letar efter dig som är:
Stresstålig och gillar varierat arbete.
Självständig och initiativtagande.
Serviceinriktad och social.
Flytande i svenska och med god engelska.

Tidigare erfarenhet från hotell, restaurang eller service är meriterande men inte ett krav.
Anställning
Tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning.
Arbetstid: enligt schema, både morgon- och kvällspass, helger ingår.
Start: Omgående/enligt överenskommelse.

Vi erbjuder
En varierad vardag där du får ta ansvar och arbeta självständigt.
En mysig atmosfär och trevliga kollegor i ett familjärt hotell.
En arbetsplats där du blir en nyckelperson i ett litet team.

Ansök genom att skicka CV och kort personligt brev till: lovisa@hotellradhuset.se
Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Via mejl
E-post: lovisa@hotellradhuset.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist/alltiallo".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hotell Rådhuset AB (org.nr 556594-1969)
Nya Stadens Torg 8 (visa karta)
531 31  LIDKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Rådhuset AB, Hotell

Jobbnummer
9498879

