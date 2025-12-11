Receptionist med uppskattning för kaffe sökes till serviceteam!
2025-12-11
Om rollen Är du en servicestjärna som älskar att möta människor och skapa en välkomnande atmosfär? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Vi söker nu en ny och motiverad receptionist till vårt team i en välbesökt kontorsfastighet mitt i City. Du blir anställd hos oss på Middlepoint och arbetar tillsammans med dina kollegor för att leverera förstklassig service till fastighetens hyresgäster och besökare.
Din nya arbetsplats präglas av den dynamiska och internationella storstadsmiljön runtomkring, där ditt team med varmt och personligt värdskap ansvarar för att skapa en attraktiv och stimulerande atmosfär i två bemannade receptionsytor. I din roll som receptionist bjuder du in till att stanna upp - kanske för ett trevligt samtal eller en god kopp kaffe som du trollar fram!
Du är en central del i den dagliga driften och serviceleveransen, och rollen är både självständig och varierad. Du kommer bland annat att:
Välkomna besökare och representera huset
Försörja morgontrötta kollegor med kaffe ifrån vår espressomaskin
Hantering av passerkort och accesser
Koordinering av evenemang i fastigheten
Hantering av bokningar och beställningar
Stötta dina kollegor i båda receptioner
Planering av event
Vem är du?
Du är en engagerad och lösningsorienterad person med ett genuint intresse för service. Du är självgående, organiserad och trygg i att ta egna initiativ. Samtidigt är du varm i ditt bemötande och har lätt för att skapa och sprida en välkomnande miljö och god stämning. För att lyckas i rollen är du van vid att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och har en flexibel inställning till att hjälpa till där det behövs mest för stunden. Vi ser det som en stor fördel om du har tidigare baristaerfarenhet och ett intresse för kaffe!
Krav för rollen
Har tidigare erfarenhet av en serviceroll (t.ex. reception, butik eller liknande)
Talar flytande svenska och engelska
Har god datorvana och erfarenhet av Office-paketet
Är snabblärd när det gäller nya system
Om anställningen
Start: Början av januari
Omfattning: Heltid 100%, måndag-fredag kontorstider
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Bakgrundskontroll tas under processen och inför en eventuell anställning.
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Vännerna på Middlepoint! Ersättning
