Receptionist med nystartsjobb till Bohuskliniken
2026-03-24
Receptionist med nystartsjobb till Bohuskliniken - mitt i Skanstull
Vill du vara ansiktet utåt för en modern tandläkarklinik där service, kvalitet och arbetsglädje står i fokus?
Nu söker vi på Bohuskliniken en engagerad receptionist och vi välkomnar särskilt dig som är aktuell för nystartsjobb!
Hos oss blir du en nyckelperson i teamet. Du möter våra patienter med värme och professionalism, håller ordning i bokningar och ser till att vardagen på kliniken flyter smidigt.Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Ta emot och hjälpa patienter i receptionen
Hantera telefon och tidsbokningar
Administrativa uppgifter och journalsystem
Bidra till en trivsam och professionell miljö
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad, noggrann och positiv
Har god kommunikativ förmåga
Trivs i ett högt tempo och gillar att ta ansvar
Är berättigad till nystartsjobb
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med härliga kollegor
Möjlighet att utvecklas inom tandvård och administration
Centralt läge vid Skanstull med goda kommunikationer
En roll där du verkligen gör skillnad varje dag
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Bohuskliniken!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: bohuskliniken19@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodia AB
(org.nr 559266-1812)
Bohusgatan 19 (visa karta
)
116 67 STOCKHOLM Arbetsplats
Bohuskliniken Jobbnummer
9816459