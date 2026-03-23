Receptionist/kundtjänstmedarbetare Flokk - Sommarjobb
Flokk AB / Receptionistjobb / Nässjö Visa alla receptionistjobb i Nässjö
2026-03-23
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flokk AB i Nässjö
, Strömstad
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Vill du få värdefull arbetslivserfarenhet i sommar?
Nu söker vi en receptionist/kundtjänstmedarbetare till vår site i Nässjö under semesterperioden.
Flokk är ett internationellt bolag med verksamhet i flera länder, och våra produkter säljs i över 80 länder.
I Nässjö är vi cirka 130 medarbetare som arbetar tillsammans utifrån våra värderingar: Human-Centered, Sustainable, Innovative.
Om rollen
Som receptionist/kundtjänstmedarbetare är du en viktig första kontakt för våra besökare och kunder.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Ta emot besökare och hantera inkomna samtal och e-post
Posthantering
Säkerställa att vårt shorwoom är välkomnande och i ordning
Enklare administrativa uppgifter
Stötta kundserviceteamet vid behov, exempelvis inom orderhantering
Vi söker dig som
Arbetar självständigt och tar ansvar
Har god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande med erfarenhet av service eller administration
Period
Veckorna 27-32 (Viss schemalagd upplärning sker innan).
Vad vi erbjuder
Ett sommarjobb i ett internationellt och växande företag
Värdefull arbetslivserfarenhet och referenser
Ett engagerat team och en positiv arbetsmiljö
Känner du dig lockad att söka?
Skicka in ditt CV och ett kort personligt brev via knappen "Skicka ansökan".
Varm välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt från externa rekryteringsföretag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flokk AB
(org.nr 556411-5672) Kontakt
HR-koordinator
Camilla Öman camilla.oman@flokk.com Jobbnummer
9812998