Receptionist (extra vid behov) sökes till nya Thon Hotel Vasa
2026-03-09
Thon Hotel Vasa blir Thon Hotels första egenägda hotell i Sverige. Vi öppnar dörrarna i april 2026 och söker dig som vill vara med på en spännande resa från start.
Thon Hotel Vasa blir ett premiumhotell med höga ambitioner. Hos oss ska varje gäst känna sig väntad och välkommen. Restaurang, bar och möten blir viktiga delar av helheten.
Hotellet ligger på Vasagatan 20 i hjärtat av Stockholm, i en vacker, totalrenoverad fastighet från slutet av 1800-talet med sju våningar och 144 rum.
Vi ska skapa ett extraordinärt hotell och nu söker vi dig som vill vara med!
Din roll i receptionen:
Receptionen är hotellets hjärta - här möter gästen oss för första och sista gången. Därför söker vi dig som älskar att ge service i världsklass, som är trygg i rollen som ansiktet utåt och som alltid är beredd att göra vanliga saker extra bra, för att skapa en minnesvärd upplevelse för gäster och kollegor.
Som receptionist på Thon Hotel Vasa består arbetet av bland annat:
Säkerställa att alla gäster känner sig väntade och välkomna
Utföra receptionistuppgifter såsom ut- och in-checkning av gäster
Ansvara för telefonväxel, mejl samt bokningar
Utföra conciergeservice
Arbeta aktivt med merförsäljning
Ansvara för ordning och reda i receptions-och lobbyområdet
Genomföra kampanjer och aktivt arbeta med gäståterkoppling
Samarbeta med hotellets övriga avdelningar för att säkerställa en gästupplevelse i världsklass. Målet är att varje gäst känner sig som en hedersgäst
För att trivas och lyckas i denna position bör du:
Vara van att arbeta självständigt och i team och drivas av att möta och överträffa våra gästers förväntningar.
Prata flytande svenska och ha goda kunskaper i engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande
Ha tidigare erfarenhet från ett serviceyrke
Ha ett positivt och proaktivt förhållningssätt
Det är meriterande om du har kunskaper i systemet Opera Cloud
Vi erbjuder:
Möjlighet att vara med från start och forma ett nytt premiumhotell
En arbetsplats med stark servicekultur och utvecklingsmöjligheter
Ett engagerat team där vi tillsammans skapar något unikt
Att bli en del av den stora Thon-koncernen som finns i flera länder
Rollen söks via vårt rekryteringsverktyg. Notera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi är medlemmar i Visita och har kollektivavtal med Unionen och Hotell-och Restaurangfacket.
Frågor besvaras av vår Receptionschef Juan Rodriguez Gomez på mejl juan.rodriguez.gomez@thon.se
Thon Gruppen Kontakt
Juan Rodriguez Gomez juan.rodriguez.gomez@thon.se +46738916376 Jobbnummer
