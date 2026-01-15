Receptionist/ Campingvärd till camping- och stugby sökes (säsong/ev. helår)
Receptionist / campingvärd till camping- och stugby sökes (säsong/ev. helår)
Skottekesgården Camping och Stugby, strax utanför Ulricehamn, söker från 20 april 2026 en engagerad receptionist / campingvärd med servicekänsla.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Reception och gästservice
Bokningar, offertarbete och korrespondens
Channel management
Administrativt stöd till ledningen
Möjlighet till arbete inom sociala medier, marknadsföring m.m.Kvalifikationer
Erfarenhet inom turism är meriterande
God datorvana
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (tyska meriterande)
Flexibel, ansvarstagande och serviceinriktadOm tjänsten
Säsongsanställning, ev. helår
30-40 timmar/vecka (flexibelt)
5 dagar/vecka under lågsäsong, 6 dagar/vecka under högsäsong
lön enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till info@skottek.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: info@skottek.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skotteksgården HB
Skottek 115 (visa karta
)
523 41 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johanna Ellinger info@skottek.se 0705613184 Jobbnummer
9685523