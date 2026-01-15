Receptionist/ Campingvärd till camping- och stugby sökes (säsong/ev. helår)

Skotteksgården HB / Receptionistjobb / Ulricehamn
2026-01-15


Visa alla receptionistjobb i Ulricehamn, Borås, Mullsjö, Tranemo, Svenljunga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Skotteksgården HB i Ulricehamn

Receptionist / campingvärd till camping- och stugby sökes (säsong/ev. helår)
Skottekesgården Camping och Stugby, strax utanför Ulricehamn, söker från 20 april 2026 en engagerad receptionist / campingvärd med servicekänsla.

Publiceringsdatum
2026-01-15

Dina arbetsuppgifter
Reception och gästservice
Bokningar, offertarbete och korrespondens
Channel management
Administrativt stöd till ledningen
Möjlighet till arbete inom sociala medier, marknadsföring m.m.

Kvalifikationer
Erfarenhet inom turism är meriterande
God datorvana
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (tyska meriterande)
Flexibel, ansvarstagande och serviceinriktad

Om tjänsten
Säsongsanställning, ev. helår
30-40 timmar/vecka (flexibelt)
5 dagar/vecka under lågsäsong, 6 dagar/vecka under högsäsong
lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till info@skottek.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: info@skottek.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skotteksgården HB
Skottek 115 (visa karta)
523 41  ULRICEHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Johanna Ellinger
info@skottek.se
0705613184

Jobbnummer
9685523

Prenumerera på jobb från Skotteksgården HB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Skotteksgården HB: