Receptionist/Cafébiträde till Eatery - skapa välkomnande möten med hjärt
Eatery Sverige AB / Receptionistjobb / Lund Visa alla receptionistjobb i Lund
2025-09-01
Eatery Sverige AB som driver konceptrestauranger för mat och möten med en lokal prägel. Här finns idag 16 restauranger och konferensställen från Åre i Norr till Malmö i söder (egenägda och Franchise). Under 2023 öppnade även Eatery Garden på Arlanda som är en variant av konceptet. Här finns även våra företagsrestauranger, t.ex. Social kitchen som drivs i samarbete med Schibstedt. Totalt har Eatery enheterna mellan 5000 och 6000 gäster per dag.
Besök Eaterys hemsida här
Vill du vara ansiktet utåt för en modern lunch- och mötesplats där människor samlas för god mat och god stämning? Eatery Lund söker nu en receptionist/cafébiträde som älskar att ge service, har öga för detaljer och trivs i en social och fartfylld miljö
Om rollen
I rollen som receptionist/Cafébiträde ingår att:
• Välkomna och ta hand om gäster med ett vänligt och professionellt bemötande
• Hantera enklare caféservering, kassaarbete och beställningar
• Sköta bokningar, konferensservice och enklare administration
• Säkerställa att receptionen/caféet är välkomnande, rent och trivsamt
• Samarbeta med kök, servicepersonal och ledning för att skapa en smidig helhet
• Arbeta främst dagtid, kvälls- och helgarbete kan förekomma
Vem är du?
Vi tror att du:
• Har erfarenhet från reception, café eller annan serviceverksamhet
• Är positiv, lösningsorienterad och gillar att möta människor
• Trivs med att ta ansvar och skapa ordning i vardagen
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Har god datorvana och kan hantera bokningssystem och Office-paketet
Praktisk info
• Plats: Eatery Lund
• Omfattning: Heltid
• Anställning: Tillsvidare, med inledande provanställning
• Tillträde: Enligt överenskommelse
Varför Eatery?
Eatery är en modern fullserviceaktör inom restaurang, konferens och måltidstjänster - med hjärtat i mat och människor.
Hos oss får du:
• En familjär arbetsplats med glädje, omtanke och stark teamkänsla
• Kollektivavtal med tjänstepension, försäkringar och trygga villkor
• Friskvårdsbidrag och möjlighet till utveckling inom koncernen
• Möjlighet att vara med och påverka - vi uppmuntrar egna idéer och nytänkande
• En arbetsmiljö där vi lever våra värderingar: Vi är hjärtliga, effektiva och ansvarsfulla
Vi är en del av Teser Group AB som är ett svenskt koncernbolag som driver och utvecklar verksamheter inom restaurang, konferens, catering och måltidstjänster. Med över 350 medarbetare i koncernen är vi en växande aktör som sätter kvalitet, effektivitet och omtanke i centrum.
Genom våra dotterbolag erbjuder vi allt från moderna lunchrestauranger och konferenslösningar till bageri, café och måltidsservice för skolor och omsorg.
Eatery - Driver moderna lunchrestauranger, caféer och konferensanläggningar med fokus på vällagad mat, möten och måltidstjänster för företag och offentlig sektor.
Incontro - En av Sveriges största leverantörer av skol- och omsorgsmåltider, med dagliga leveranser till förskolor, skolor och seniorverksamheter.
Magnus Johansson Bageri & Konditori - Ett hantverksbageri och konditori med fokus på kvalitet, säsongsbaserade råvaror och genuint mathantverk i Hammarby Sjöstad.
Memorio - Fest- och mötesaktör som skapar upplevelser som överskar och inspirerar.
Godsmak - Sveriges ledande B2B leverantör av mat och fika
Vi brinner för att skapa goda måltidsupplevelser, hållbara arbetsmiljöer och långsiktiga kundrelationer. Vår styrka ligger i det lokala engagemanget, det nära ledarskapet och viljan att ständigt utvecklas tillsammans med våra medarbetare. Läs mer på Tesergroup.com
Ansökan
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte.
Välkommen till Eatery - där varje möte börjar med ett leende och slutar med nöjda gäster! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
