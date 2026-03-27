Receptionist/ butiksmedarbetare på Spahuset - Vikariat
2026-03-27
Receptionist / Butiksmedarbetare - Vikariat 1,5-2 år
Nu söker vi dig som vill arbeta på Örebros skönaste spa, som en av våra viktigaste personer och ansiktet utåt i verksamheten.
Är du driven, initiativtagande och har en naturlig känsla för service och detaljer? Då kan det här vara rollen för dig.
Om rollen
Som receptionist och butiksmedarbetare hos oss har du en central roll i hela upplevelsen. Du möter våra kunder, guidar dem och ser till att allt - från första intryck till sista detalj - håller absolut toppklass.
Det här är en tjänst för dig som trivs med variation, ansvar och att ha många bollar i luften - utan att tappa helheten.
Tjänsten är ett vikariat på 1,5-2 år.
Välkomna kunder och ge service i toppklass
Hantera bokningar, betalningar samt telefon och mail
Arbeta aktivt med försäljning och rådgivning i vår butik
Packa ordrar i vår webbutik
Ta hand om wellnessgäster (floating & infrabastu) och guida dem inför behandling
Eventuellt utföra tjänster som spraytan och vibrationsträning.
Men framför allt:
Du och dina receptions-kollegor ansvarar tillsammans för att hela Spahuset är i absolut toppskick - varje dag.
Det innebär att du:
Ser vad som behöver göras och agerar direkt
Har koll på detaljer som gör helheten (ordning, doft, känsla)
Säkerställer att miljön alltid är ren, harmonisk och välkomnande
Vi söker dig som:
Älskar service och mötet med människor
Har ett öga för detaljer och en stark känsla för helhet
Är självgående och har en naturlig "helikoptersyn"
Är ansvarstagande, flexibel och lösningsorienterad
Trivs både i ett högt och lugnt tempo
Du har också ett intresse för hudvård, hälsa och försäljning, och tycker om att guida kunder till rätt produkter.
Extra plus om du:
Har erfarenhet av butik, reception eller serviceyrken
Har arbetat med merförsäljning eller rådgivning tidigareOm företaget
Spahuset öppnades år 2004 och har sedan dess vuxit sig till ett av Örebros mest populära, och framförallt skönaste Spa. Vi har en alldeles speciell atmosfär innanför våra väggar och här kan våra kunder hämta ny energi för att skapa en behaglig balans i livet. Hos oss är kunden alltid i centrum och blir varmt bemötta av vår omtänksamma och välutbildade personal.
Vi ser fram emot att läsa ditt CV och personliga brev tillsammans med foto, vi blir bara glada om du vill lämna din ansökan personligen!
Tjänsten kan tillsättas omgående - vänta därför inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: jobb@spahuset.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Spa Huset i Örebro AB
(org.nr 556797-1758)
Storgatan 25 B (visa karta
)
703 61 ÖREBRO Arbetsplats
