Receptionist - tillsvidareanställning på 70% till Skara Konsthotell
2025-10-01
Skara Konsthotell är en unik plats där hotellupplevelse möter konst i världsklass. Med 98 rum, restaurang, äventyrsgolf, camping och vår konsthall med verk av bland annat Zorn, erbjuder vi en gästupplevelse utöver det vanliga. Hotellen tillhör Jula Hotell - en växande hotellkedja där vi tillsammans bygger något nytt, spännande och värdeskapande.
Just nu söker vi en engagerad receptionist till en tillsvidareanställning på 70% med provanställning på sex månader, och möjlighet till fler pass vid behov.
Vad innebär rollen?
Som receptionist är du hotellets ansikte utåt. Du tar emot, hjälper och guidar gäster genom hela deras vistelse - från incheckning till avresa. Det handlar om att skapa trygghet, trivsel och en professionell upplevelse i varje kontakt.
Arbetet omfattar:
In- och utcheckning
Bokningar, betalningar och kassahantering
Telefonsamtal och e-post
Allmän gästservice
Viss administration
Övergripande ansvar för ordning, brand och säkerhet under nattpass
Du arbetar tillsammans med ett kompetent team och är samtidigt självgående och lösningsorienterad när det krävs. Tjänsten innefattar varierade arbetstider: dag, kväll, natt och varannan helg.
Vi söker dig som:
Är 18 år eller äldre
Trivs med varierande arbetstider - och att ibland jobba nätter
Har ett naturligt servicetänk och ett professionellt bemötande
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Är strukturerad, pålitlig och stresstålig
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system
Gärna har erfarenhet från hotell, reception eller liknande roll
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - rätt inställning och förmågan att möta gästen med värme är viktigare än formell utbildning.
Bra att veta:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 70% med provanställning på sex månader
Möjlighet till fler pass vid behov
Arbetstiderna varierar - dag, kväll, natt och helg förekommer
Kollektivavtal via HRF gäller
Tillträde enligt överenskommelse
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - rekrytering sker löpande.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta: Elin Skagerstam, Hospitality & Conference Manager elin.skagerstam@julahotell.se
Välkommen till Skara Konsthotell - där varje gäst och varje pass gör skillnad.
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
