Receptarie till vårdfarmaci, Sjukvårdsapotek VGR SÄS
Västra Götalandsregionen / Apotekarjobb / Borås Visa alla apotekarjobb i Borås
2026-01-21
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Om vår lediga tjänst
Är du redo för nya utmaningar? Du får spännande och varierande arbetsuppgifter där du kommer att delta i det dagliga arbetet på vårdavdelningen och i ett nära samarbete med vårdverksamheten och teamarbete inom funktionen.
Vårdfarmaci innebär att vi hanterar delar av det dagliga läkemedelsarbetet på vårdavdelningar.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Se till att patientens ordinerade läkemedel finns tillgängliga på avdelningen
Iordningsställande av patientens läkemedel inför hemgång
Iordningsställande av läkemedel, t.ex. infusioner och injektioner
Utbilda och informera sjuksköterskor
Utgöra ett stöd i läkemedelsrelaterade frågor för avdelningens personal
Vid behov ge läkemedelsinformation till patient inför hemgång
Välkommen att söka till vårt team och få möjlighet att utforma något nytt!Om företaget
Sjukvårdsapotek VGR SÄS är en del i det regionala sjukvårdsapoteket och ansvarar för sjukhusets samlade läkemedelsarbete. Här arbetar apotekare, receptarier och apotekstekniker. I uppdraget ligger ansvar för läkemedelsförsörjning, vårdfarmaci, läkemedelshantering, sortimentsarbete och information om läkemedel samt produktion av slutenvårdsdos. Vi ansvarar även för iordningställande av viss cytostatika och antibiotika. Sjukvårdsapoteket har flertalet regionala uppdrag. Vi arbetar processorienterat i team med dagligt förbättringsarbete.Profil
Vi söker dig som är legitimerad receptarie med några års yrkeserfarenhet. Erfarenhet av arbete inom vården och/eller sjukhusapoteksverksamhet är meriterande. Du har god förmåga att samarbeta i team med flera olika yrkeskategorier och har lätt för att skapa nya kontakter och goda relationer. Du är van att arbeta självständigt, tar egna initiativ samt har en förmåga att se hur arbetsflöden ska struktureras och organiseras för att din insats ska ge bästa möjliga nytta.
Då vårdfarmaci är ett område under kontinuerlig utveckling ser vi gärna att du är flexibel och har ett stort intresse för verksamhetsutveckling och har lätt för att se förbättringsmöjligheter i ditt dagliga arbete. Du behöver även ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift samt på ett pedagogiskt sätt kunna sprida information och kunskap. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag! Bifoga yrkeslegitimation.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/354". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus VO bild- och funktionsmedicin och medicinsk service Kontakt
Therese Dahlberg, receptarie 033-6164209 Jobbnummer
9696507