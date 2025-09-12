Receptarie/Apotekare till Kronans Apotek Upplands Väsby Runby (Franchise)
2025-09-12
Receptarie / Apotekare sökes för Kronans Apotek i Upplands Väsby och Knivsta
Vi söker en driven och engagerad farmaceut till vårt apotek i Upplands Väsby Runby. Den typiska kunden hos oss är barnfamiljer, äldre, egenvårdskunder, receptkunder
Våra ägare driver 5 apotek som är placerade i Huddinge Centrum, Hammarby Sjöstad, Näsby Park, Upplands Väsby, Knivsta. Ägarna själva är farmaceuter med 30 och 11 års arbetslivserfarenhet som de gärna delar med och bidrar till sina medarbetares vidare utveckling, något de har speciellt intresse för. Du har möjlighet till att jobba stor, litet apotek, omväxlande, inspirerande apotek även du du kan ha ditt bas apotek. Vi är ett härligt, kunnigt och trevligt team i olika åldrar med olika erfarenheter som gärna delar med sina nya kollegor och bidrar till deras vidare utveckling inom vår egen litet apotekskedja av 5 apotek, har en familjär atmosfär.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt ifrån rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till att arbeta med lagerhållning, kampanjarbete, kvalité och utveckling. I rollen ingår även följande ansvarsområden och arbetsuppgifter:
- Du ansvarar för att expediera ut rätt läkemedel till varje kund och erbjuda bästa möjliga patientrådgivning samt skapa kundupplevelse i världsklass.
- Skapa delaktighet inom apoteket och verka för en god gruppdynamik genom bra samarbete med dina kollegor.
Apoteket är öppet 10-18 på vardagar och stängt på lördagar och söndagar. Tjänsten är en heltidstjänst men du som är intresserad av deltid deltid eller timme går gärna också söka. Det beslutar vi tillsammans utifrån vad som passar dig bäst utifrån dina förutsättningar och intresse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål. På apoteket hjälps vi alla åt med det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trevlig, välmående och trygg arbetsmiljö där vi växer, har roligt och delar med oss av våra framgångar. Till vår hjälp finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Att jobba på ett franchise apotek
Det här är ett av våra entreprenörsdrivna apotek, det vill säga franchise! Vad innebär då det? Ett entreprenörsdrivet apotek ägs av en entreprenör som självständigt driver och äger sitt apotek i sitt eget bolag och ansvarar självständigt för bolagets resultat och personal. Franchiseapoteken delar det gemensamma varumärket och sortimentet med den övriga organisationen. Entreprenören får även stöttning i frågor som rör verksamheten och dess medarbetare från centrala serviceorganisationen. Som medarbetare på ett franchiseapotek får du en stor inblick i hur det är att driva ett apotek. Du får vara med att påverka apotekets arbetssätt och resultat i stor utsträckning då det är korta beslutsvägar.
Din ansökan
Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta Lena Karlsson, vår rekryteringsansvarig: lenakarlsson54@gmail.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
