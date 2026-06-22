Raw Hair Östermalm Söker Bra Frisör. Lön: 28-35000 Kr.

Wendys Hair AB / Hälsojobb / Stockholm
2026-06-22


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Raw Hair By Adriana Kuhl Östermalm är en stor härlig salong på Sibyllegatan, som andas lyx med en avslappnad atmosfär.
Vi är störst i Sverige på hårförlängningar och jobbar även väldigt mycket med färgbehandlingar, Olaplex och keratinbehandlingar.
Vår kundkrets ökar nu i snabb takt och söker därmed fler frisörer som vill ingå i vårat glada gäng!

VI ERBJUDER:
✔ Trygghet med bra grundlön + provision.
✔ Erfaren frisör snittlön 28 000-35 000kr/mån.
✔ Inspirerande arbete med mestadels långa behandlingar
✔ Personalrabatter på löshår, Raw Athletics, HIPKINI och Bia Brazil
✔ Ej fördröjd månadslön. Första lönen betalas alltså ut den 25e samma månad du anställs.

DIG VI SÖKER:
✔ Utbildad frisör
✔ Älskar att jobba med färg och löshår
✔ Entusiastisk och positiv
✔ Bidrar till en fantastisk teamkänsla

INFORMATION OM TJÄNSTEN:
✔ Grundlön + provision. Erfaren frisör snittlön 28 000-35 000kr/mån.
✔ Tillträde omgående
✔ Tillsvidareanställning med inledande provanställning
✔ Heltid, deltid eller helger

ANSÖKAN:

Ansökan skickas till adriana.kuhl@hotmail.com
Bifoga gärna ett foto på dig själv.

Besök vår hemsida www.rawhair.se för mer information om salongerna och hur vi jobbar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: adriana.kuhl@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wendys Hair AB (org.nr 556835-7676)
Sibyllegatan 32 (visa karta)
114 43  STOCKHOLM

Arbetsplats
Raw Hair

Jobbnummer
9973947

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