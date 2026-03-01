Raw Hair Östermalm Söker Bra Frisör. Lön: 28-35000 Kr.
Wendys Hair AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-03-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wendys Hair AB i Stockholm
Raw Hair By Adriana Kuhl Östermalm är en stor härlig salong på Sibyllegatan, som andas lyx med en avslappnad atmosfär.
Vi är störst i Sverige på hårförlängningar och jobbar även väldigt mycket med färgbehandlingar, Olaplex och keratinbehandlingar.
Vår kundkrets ökar nu i snabb takt och söker därmed fler frisörer som vill ingå i vårat glada gäng!
VI ERBJUDER:
Trygghet med bra grundlön + provision.
Erfaren frisör snittlön 28 000-35 000kr/mån.
Inspirerande arbete med mestadels långa behandlingar
Personalrabatter på löshår, Raw Athletics, HIPKINI och Bia Brazil
Ej fördröjd månadslön. Första lönen betalas alltså ut den 25e samma månad du anställs.
DIG VI SÖKER:
Utbildad frisör
Älskar att jobba med färg och löshår
Entusiastisk och positiv
Bidrar till en fantastisk teamkänsla
INFORMATION OM TJÄNSTEN:
Grundlön + provision. Erfaren frisör snittlön 28 000-35 000kr/mån.
Tillträde omgående
Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Heltid, deltid eller helger
ANSÖKAN:
Ansökan skickas till adriana.kuhl@hotmail.com
Bifoga gärna ett foto på dig själv.
Besök vår hemsida www.rawhair.se
för mer information om salongerna och hur vi jobbar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: adriana.kuhl@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wendys Hair AB
(org.nr 556835-7676)
Sibyllegatan 32 (visa karta
)
114 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Raw Hair Jobbnummer
9769607