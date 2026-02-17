Raus Planterings skola söker Fritidspedagog/Resurspedagog
2026-02-17
Vill du arbeta med oss på Raus Planterings skola?
Vi söker en fritidspedagog/resurspedagog till skolan och fritidshemmet.
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Raus Planterings skola är en F-6 skola med cirka 170 elever. Skolan ligger i södra delen av Helsingborg. Som medarbetare på Raus Planterings skola förväntas du vilja vara med att utvecka vår skola.
Vill du veta mer om vår skola - gå in på vår hemsida Raus Planterings skola | Helsingborg.sePubliceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad rersurspedagog som behövs både i skolan och på fritidshemmet. Du förväntas att arbeta med språkutvecklande arbetssätt både på skolan och på fritidshemmet. Du kommer både att arbeta med egna grupper under skoltiden, vara ett stöd på lektionerna och leda aktiviteter på fritidshemmet med dina kollegor.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Du har minst 3 års erfarenhet från att arbeta med elever med olika behov (NPF av olika slag), du kommer att vägleda elever med behov av särskilt stöd.
Du har en akademisk utbildning med examen som fritidspedagog eller motsvarande akademisk utbildning med examen.
Du har lätt för att skapa, bygga och utveckla relationer både med barn och vuxna.
Du har goda språkkunskaper i svenska. Du kan obehindrat göra dig förstådd i tal, skrift och pedagogisk dialog på svenska. Du arbetar i din pedagogiska roll med svenska genom språkutveckling med elever. Du kommer 2 gånger i veckan, ha eget ansvar för en grupp med vägledd läsning i svenska.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: 80-100%
Tillträdesdatum: 2026-04-06
Varaktighet: 2027-03-05
Antal tjänster: 1 Kontaktperson för detta jobb
Catarina Karvonen
Rektor
042-10 74 20catarina.kvarnlofkarvonen@helsingborg.se
Gunilla Bosson
Biträdande rektor
0721-88 55 06gunilla.bosson@helsingborg.se
Diana Dahlberg
Sveriges Lärare
0708- 69 39 42diana.dahlberg@helsingborg.se
Edlira Kciku
Sveriges lärare
042-10 6482edlira.kciku@helsingborg.se
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
