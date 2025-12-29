Rättsvårdsexpert uppskjuten villkorlig frigivning och målsägandeinformation
2025-12-29
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Sektionen för uppskjuten villkorlig frigivning i Norrköping
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Sektionens huvudsakliga uppgift är att fatta beslut i centralt placerade klientärenden. Det rör sig i dagsläget om ärenden om uppskjuten villkorlig frigivning samt ärenden om målsägandeinformation då klienter har skyddade personuppgifter. Aktuella kategorier kan komma att breddas i närtid. Vi lämnar råd och stöd till övrig verksamhet samt deltar i myndighetens praxissamordnande verksamhet. Sektionen samverkar med andra funktioner inom Kriminalvården och företräder Kriminalvården i domstol när det gäller de ärenden som handläggs vid sektionen.
Sektionen för uppskjuten villkorlig frigivning vid huvudkontoret i Norrköping består av ca 15 medarbetare och tillhör huvudkontorets rättsavdelning. Sektionen utökas med flera tjänster med anledning av ny lagstiftning på området uppskjuten villkorlig frigivning som träder i kraft den 1 januari 2026Kvalifikationer
Vi söker en person som är trygg och stabil, samt har en välutvecklad självinsikt. Du har lätt för att samarbeta och är flexibel i din anpassning till förändrade omständigheter. Du har förmågan att bearbeta komplex information på ett effektivt sätt och arbetar målinriktat för att uppnå resultat. Genom en strukturerad planering, prioritering och ett målmedvetet handlande säkerställer du framgång i ditt dagliga arbete.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Juristexamen, examen med inriktning mot samhälle eller annan inriktning som Kriminalvården bedömer som likvärdig
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* Mycket god analysförmåga
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av beslutsfattande i ärenden om myndighetsutövning mot enskild
* Erfarenhet av att ha arbetat som jurist i privat eller offentlig verksamhet
* Erfarenhet av ärendehandläggning eller klientnära arbete inom Kriminalvården
* Domstolserfarenhet genom t.ex. notariemeritering
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
