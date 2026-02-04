Rättssakkunniga/jurister - bidra i arbetet på ett av rättssekretariaten
Rättssekretariaten, Klimat-och näringslivsdepartement
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Vid departementet finns två rättssekretariat. Till rättssekretariaten söker vi nu rättssakkunniga/jurister för att ge juridisk service åt departementet.
På varje rättssekretariat arbetar cirka 20 medarbetare. I arbetsuppgifterna ingår att delta i författningsarbete och lösa problem som anknyter till det. Du kommer att arbeta med den nationella lagstiftningen där det ingår att skriva lagrådsremisser, propositioner, departementspromemorior och författningstext. Som rättssakkunnig/jurist ger du juridisk service åt departementet och deltar i kvalitetssäkringen av departementets produkter. Arbetet kan också innebära EU-arbete och visst deltagande i internationella förhandlingar.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Vi söker dig som har en juristexamen och är hovrätts- eller kammarrättsassessor eller har erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete som vi bedömer likvärdigt. Det är meriterande om du har erfarenhet av författningsarbete i Regeringskansliet, inom utredningsväsendet eller på myndighet. Kunskap om något av departementets ansvarsområden är också meriterande. Arbetet kräver att du kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska samt har goda kunskaper i engelska.
Dina egenskaper
Du är analytisk och kan snabbt sätta dig in i komplexa juridiska frågeställningar samt sammanfatta, åskådliggöra och presentera dessa på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt. Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Det innebär att du behöver ha en helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du driver dina processer framåt, uppnår resultat och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Ibland bedrivs arbetet med hög intensitet och under tidspress, vilket också ställer krav på din förmåga att vara självgående inom givna tidsramar med bibehållen effektivitet och kvalitet. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Övrig information
Vi erbjuder en eller flera anställningar. För dig som är assessor med anställning i domstol erbjuds ett 6 årigt förordnande som rättssakkunnig. För dig som inte har anställning i domstol erbjuds en tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Arbetsorten är i första hand Stockholm men det kan även finnas möjlighet till distansarbete med regelbundna resor till kontoret i Stockholm.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om arbetet och vad vi erbjuder, kontakta någon av rättssekretariatens chefer Anna Josefsson på 08-405 48 86 eller Linnéa Klefbäck på 08-405 21 27. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Isabel Åkermark på isabel.akermark@regeringskansliet.se
. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 00 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 25 februari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Ersättning
