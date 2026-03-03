Rättssakkunnig till Rättssekretariatet på Finansdepartementet
2026-03-03
Trivs du i en rådgivande roll där du tillsammans med skickliga och engagerade kollegor hanterar intressanta juridiska frågor i en politisk miljö? I det omväxlande arbetet på Finansdepartementets rättssekretariat kan vi erbjuda dig som är hovrätts- eller kammarrättsassessor en utvecklande roll där du bidrar till samhällsutvecklingen.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag
Rättssekretariatet ansvarar för att utforma förslag till lagar och förordningar samt bistår departementsledningen och Finansdepartementets avdelningar med råd i juridiska frågor. Rättssekretariatets ansvarsområde innefattar departementets samtliga avdelningar, med undantag för skatte- och tullavdelningen och finansmarknadsavdelningen. Detta innebär att sekretariatet ger rättslig rådgivning i ett stort antal frågor, bl.a. om statens budget, digitalisering, bidragsbrott och felaktiga utbetalningar av offentliga medel, upphandlingslagstiftning, spelreglering, konsumenträtt, den statliga arbetsgivarpolitiken, bolag med helt eller delvis statligt ägande, kommunalrätt, lån till andra länder och statens innehav av fastigheter.
Vi söker dig som vill utarbeta lagrådsremisser, propositioner och författningar inom rättssekretariatets ansvarsområde. I dina arbetsuppgifter ingår det också att göra rättsutredningar och lämna upplysningar och råd i juridiska frågor till övriga avdelningar i Finansdepartementet och till den politiska ledningen. Du kommer också att ha en rådgivande roll och arbeta tillsammans med professionella och kunniga kollegor, både specialister och personer med bred erfarenhet. Rollen innebär många kontaktytor och samarbete med andra avdelningar i Finansdepartementet och med övriga departement inom Regeringskansliet. Du kommer också att delta i vissa av departementets utredningar.
Läs mer om vår verksamhet och lyssna på våra medarbetare berätta hur det är att arbeta som rättssakkunnig på RK: Jobba som rättssakkunnig - Regeringen.sePubliceringsdatum2026-03-03Bakgrund
Vi söker dig som har juristexamen och är assessor från hovrätt eller kammarrätt. För att bli framgångsrik i rollen behöver du vara en skicklig skribent och ha mycket goda juridiska kunskaper. Vi förutsätter att du behärskar svenska och engelska som arbetsspråk både muntligt och skriftligt.
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara mål- och resultatinriktad. Du är kvalitetsmedveten och van att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i nära samarbete med andra. Då verksamheten i stor utsträckning är omvärldsstyrd behöver du ha en stor flexibilitet då fokus kan ändras snabbt. De frågor vi hanterar är ofta av mycket komplex natur, vilket kräver en mycket god analysförmåga och en väl utvecklad förmåga att hitta väl avvägda förslag på lösningar. Att arbeta i en politisk miljö ställer också stora krav på ett mycket gott omdöme och en hög integritet.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.seÖvrig information
Vi erbjuder flera tjänster, förordnande som rättssakkunnig upp till sex år om du är tjänstledig från domstol, tillsvidareanställning eller visstidsanställning som departementssekreterare om du inte är det. Arbetsorten för tjänsten är Stockholm. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Intervjuer kommer att ske i mars/april. Bifoga dina betyg och vitsord från domarutbildningen i din ansökan.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Johan Ndure som är chef för Rättssekretariatet. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Simon Danielsson för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 23 mars 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Ersättning
