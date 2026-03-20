Rättssakkunnig till Rättchefens kansli på Statsrådberedningen
Rättschefens kansli, Statsrådsberedningen
Är du assessor och vill arbeta med rättsliga frågor i en spännande miljö centralt i Regeringskansliet? Vi erbjuder rätt person en variationsrik roll med många kontaktytor. Vi söker nu en eller två rättssakkunniga till rättschefens kansli i Statsrådsberedningen.
Statsrådsberedningen leder och samordnar arbetet i Regeringskansliet. Vi bistår rättschefen i hans uppgift att ge rättsligt stöd till statsministern och den politiska ledningen i Statsrådsberedningen, att samordna departementen och att utveckla Regeringskansliet som myndighet. I rättschefens kansli hanterar vi rättsliga frågor som rör såväl Statsrådsberedningen som regeringen och Regeringskansliet som helhet samt samordnar Regeringskansliets arbete när konstitutionsutskottet granskar regeringen. Rättschefens kansli utgör också Statsrådsberedningens rättssekretariat. I kansliet finns expeditionen för regeringsprotokollet.
I rättschefens kansli arbetar vi ofta med dagsaktuella frågor i skärningspunkten mellan juridik, politik och kommunikation. Arbetet innebär många kontaktytor och samarbete med andra delar av Statsrådsberedningen och med departementen.
Inom kansliet finns funktionen SB Inrikes som stöder statsministern i vissa inrikes frågor och samordnar reformarbetet inom politiskt prioriterade områden. Funktionen leds av chefen för SB Inrikes. Ett antal av kansliets medarbetare arbetar huvudsakligen med uppgifter inom SB Inrikes verksamhetsområden.
Du som anställs kommer att vara organisatoriskt placerad under chefen för rättschefens kansli. Det innebär att du huvudsakligen kommer utföra arbetsuppgifter inom rättschefens kanslis generella verksamhetsområden.
På rättschefens kansli är vi cirka femton medarbetare. Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Vi söker dig som är hovrätts- eller kammarrättsassessor och har mycket goda juridiska kunskaper. Du har erfarenhet av att handlägga komplexa ärenden och en god förmåga att sätta in frågor i ett större sammanhang och se saker från ett övergripande perspektiv. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i Regeringskansliet.
Dina egenskaper
Du är en mycket skicklig jurist samt har en god problemlösande och analytisk förmåga. Du är ansvarstagande och van att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i nära samarbete med andra. Verksamheten är omvärldsstyrd och fokus kan ändras snabbt vilket ställer stora krav på flexibilitet. Arbetstempot kan under perioder vara högt, vilket gör att du behöver kunna prioritera och arbeta med bibehållen hög kvalitet och noggrannhet även under tidspress. En stor del av ditt arbete kommer att bestå i att skriva och bearbeta texter. Du behöver därför vara en skicklig skribent. Du bör också vara en stringent föredragande som kan anpassa föredragningen till olika målgrupper och lyfta fram det mest väsentliga i muntliga sammanhang. Din förmåga att uttrycka dig muntligen och skriftligen är mycket god, även på engelska.
Arbetet i en politisk miljö ställer krav på ett mycket gott omdöme, god uthållighet och hög integritet. Du har i många fall en fördel av att ha ett brett intresse för samhällsfrågor.
Sexårigt rättssakkunnigförordnande. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta kanslichefen Alexander Dettner på telefon 08-405 95 65. Du är också välkommen att kontakta HR-ansvarig Carl Garellick på 08-405 44 49. Fackliga kontaktpersoner är Susanne Grund för Saco och Karina Åbom Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 10:e april.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.
