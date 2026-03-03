Rättssakkunnig till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
2026-03-03
Rättsenheten för landsbygd
Är du samhällsintresserad assessor och vill hantera juridiska frågor i en politisk miljö där uppdraget är att bistå regeringen i sitt arbete och där du som rättssakkunnig står för den juridiska expertisen? I så fall kan vi erbjuda dig som är assessor ett spännande arbete med högt prioriterade och meningsfulla arbetsuppgifter där du tillsammans med skickliga kolleogr omsätter politik till lagstiftning inom landsbygdsområdet.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag
Rättsenheten för landsbygd söker nu medarbetare som ska arbeta med lagstiftning inom landsbygdsområdet. Dina arbetsuppgifter omfattar framför allt att utarbeta lagrådsremisser, propositioner, departementspromemorior och författningstext. Du kommer också att delta i arbetet med att förhandla fram EU-lagstiftning. I uppgifterna ingår även att lämna upplysningar och råd i juridiska frågor till departementets sakenheter och till den politiska ledningen. Arbetet innebär i hög grad samarbete med andra enheter i Regeringskansliet, liksom kontakter med myndigheter och organisationer.
Läs mer om vår verksamhet och lyssna på våra medarbetare berätta hur det är att arbeta som rättssakkunnig på RK: Jobba som rättssakkunnig - Regeringen.se
Du är assessor från hovrätt eller kammarrätt. För att bli framgångsrik i rollen behöver du vara en skicklig skribent och ha vana av att skriva mycket. Du behöver också vara en stringent föredragande med en utvecklad förmåga att anpassa föredragningar till olika målgrupper och lyfta fram det mest väsentliga i muntliga sammanhang. Vi förutsätter att du behärskar svenska och engelska som arbetsspråk både muntligt och skriftligt. Du har bred juridisk kompetens och mycket god förmåga att göra djupgående rättsliga analyser. Du behöver även ha förståelse för arbetet i en politiskt styrd organisation. Har du erfarenhet av lagstiftningsarbete inom Regeringskansliet eller utredningsväsendet är det meriterande. Har du goda kunskaper i EU-rätt är det också meriterande.
Dina egenskaper
Arbetet kräver att du är självständig, noggrann och resultatinriktad samtidigt som det krävs en flexibilitet att samarbeta och samverka i dina arbetsuppgifter. Du behöver också ha en mycket god stilistisk förmåga och vara kvalitetsmedveten och lösningsinriktad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.Övrig information
Vi kan erbjuda flera anställningar, en visstidsanställning, en anställning som rättssakkunnig upp till sex år, tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning för dig som inte är tjänstledig från domstol. Alla tjänster har samma kravprofil. Arbetsorten för tjänsten är Stockholm. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Intervjuer kommer att ske i januari. Bifoga dina betyg och vitsord från domarutbildningen i din ansökan.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Maria Wetterling som är enhetschef, på 08-405 11 38. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Jennie Sölving för Saco och Ivian Paulino för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 12 mars, 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering. Ersättning
