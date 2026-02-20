Rättssakkunnig/kvalificerad jurist till Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliet / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Rättssekretariatet, Arbetsmarknadsdepartementet
Söker du ett varierat arbete i händelsernas centrum? Om du är en samhällsintresserad jurist med kvalificerad juridisk bakgrund, finns nu möjligheten att bli vår nya kollega. Tillsammans med skickliga kollegor arbetar du med lagstiftning och andra rättsliga frågor inom flera olika rättsområden. Det handlar bland annat om arbetsrätt, arbetsmiljö, arbetsmarknad, diskriminering, jämställdhet och integration.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att utarbeta lagrådsremisser och propositioner samt annat författningsarbete. Du kommer också att bistå departementsledningen och departementets enheter med kvalitetssäkring och råd i juridiska frågor. Du kan komma att medverka i departementets arbete med EU-frågor. Arbetet kan även innebära att bistå expeditionschefen med regeringsärenden och annan ärendehantering. Du kommer att samarbeta med professionella och engagerade kollegor. Vi arbetar ofta i team som består av olika kompetenser. Läs mer om departementet och sekretariatets verksamhet på regeringen.sePubliceringsdatum2026-02-20Bakgrund
Vi söker dig som har juristexamen och är hovrätts- eller kammarrättsassessor, eller har annan erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete som vi bedömer som likvärdigt. Du har aktuell erfarenhet av juridiskt arbete, bred juridisk kompetens samt förmåga att göra rättsliga analyser och överblicka hela rättsområden.
Det är meriterande om du har erfarenhet av författningsarbete, exempelvis från en statlig utredning eller arbete inom Regeringskansliet. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Du behöver vara en mycket skicklig jurist med mycket god analytisk förmåga och kunna sätta dig in i nya ämnesområden på kort tid. Du tar egna initiativ och arbetar självständigt, men har även god förmåga att samarbeta med andra och ett gott omdömeÖvrig information
Vi erbjuder en eller flera anställningar. För dig som är hovrätts- eller kammarrättsassessor erbjuder vi sexårsförordnande som rättssakkunnig. Har du en annan bakgrund erbjuder vi tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller efter överenskommelse. I första hand söker vi medarbetare med Stockholm som placeringsort.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om befattningen, kontakta Ulrika Björne, chefen för rättssekretariatet. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Carl Garellick. Fackliga kontaktpersoner är Lina Konradsen, Saco, och Åsa Bergqvist, ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 27 februari 2026. Bifoga ditt examensbevis med din ansökan samt de intyg du finner relevanta.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9754414