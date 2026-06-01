Rättssakkunnig/kvalificerad jurist - arbeta med kvalitet i lagstiftning
Granskningskansliet, Statsrådsberedningen
Är du en skicklig jurist som vill arbeta i händelsernas centrum och bli expert på lagstiftningsteknik? Granskningskansliet söker nu en eller flera rättssakkunniga. Vi erbjuder en spännande och ansvarsfylld roll där du medverkar till att kvalitetssäkra regeringens lagförslag.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som jurist hos oss kommer du att vara kontaktperson för några departement och granska förslag till lagrådsremisser, propositioner, departementspromemorior, kommittédirektiv m.m. Arbetet sker i samarbete med språkexperterna på kansliet. I ditt arbete ingår också att svara på frågor och ge råd till departementen. Du kommer också engageras i något eller några av de andra projekt som granskningskansliet ansvarar för. Det kan även bli aktuellt att hålla utbildningar inom Regeringskansliet. Arbetet är självständigt och ansvarsfullt men kännetecknas också av mycket samarbete.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.se/
Vi söker dig som har en bakgrund som hovrätts- eller kammarrättsassessor. Du behöver ha mycket goda juridiska kunskaper och om du har erfarenhet av lagstiftningsarbete i Regeringskansliet är det särskilt meriterande. Erfarenhet av liknande arbete i riksdagen, kommittéväsendet eller annan statlig verksamhet är också meriterande.
Dina egenskaper
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Vi söker dig som tar egna initiativ och snabbt kan sätta dig in i nya ämnesområden. Du har en mycket god analytisk förmåga och ett gott omdöme, vilket gör att du kan prioritera effektivt och fatta välgrundade beslut. Du arbetar noggrant och strukturerat, även under tidspress, och levererar alltid med hög kvalitet. Du har en mycket god samarbetsförmåga och bidrar positivt i team, samtidigt som du är trygg i att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter. Vidare uttrycker du dig mycket väl i både tal och skrift och har ett starkt engagemang för kvalitet i lagstiftning samt ett genuint intresse för ett klart, tydligt och begripligt språk. Övrig information
Tidsbegränsat förordnande som rättssakkunnig eller ämnessakkunnig. Tillträde omgående eller efter överenskommelse.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Svenskt medborgarskap är ett krav men du får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Christina Wejlander, tf. kanslichef. Du är också välkommen att kontakta Carl Garellick, HR-handläggare, för frågor kring rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Susanne Grund för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 28 september 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet. Så ansöker du
