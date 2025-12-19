Rättssakkunnig/erfaren jurist till Finansdepartementet, flera tjänster,
Regeringskansliet / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Enheten för skatteförfarande och tullfrågor, Skatte- och tullavdelningen
Är du samhällsintresserad och vill arbeta med dagsaktuella frågor och arbetsuppgifter som snabbt kan variera utifrån händelser i Sverige eller i omvärlden? Vill du hantera juridiska frågor i en politisk miljö där uppdraget är att bistå regeringen i sitt arbete och där du som jurist står för den juridiska expertisen? Just nu kan vi erbjuda ett spännande arbete med högt prioriterade och meningsfulla arbetsuppgifter där du tillsammans med skickliga kollegor omsätter politik till lagstiftning.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
På Finansdepartementets Skatte- och tullavdelning arbetar vi med några av samhällets mest centrala frågor. Vi ansvarar för lagstiftning inom framför allt skatte- och tullområdet och deltar i det internationella samarbetet på dessa områden inom bl.a. EU.
Enheten för skatteförfarande och tullfrågor (S3) ansvarar för frågor om bl.a. skatteförfarandet, folkbokföring, indrivning, tull och dataskydd kopplat till de myndigheter som enheten ansvarar för. Enheten ansvarar även för regeringens styrning av Skatteverket, Tullverket, Kronofogdemyndigheten, Utbetalningsmyndigheten och Bokföringsnämnden.
Rekryteringen avser en eller flera anställningar med inriktning mot nationell tullagstiftning samt en anställning med inriktning mot skatteförfarande. Avdelningen styrs mycket av de politiska prioriteringarna så det kan även bli aktuellt att arbeta med andra av enhetens eller avdelningens frågor. Den huvudsakliga arbetsuppgiften i samtliga anställningar är lagstiftningsarbete. Det innebär att dina arbetsuppgifter framför allt omfattar att utarbeta departementspromemorior, lagrådsremisser och propositioner. Det kan också bli aktuellt att delta som enhetens expert i statliga utredningar. I uppgifterna ingår även att lämna upplysningar och råd i juridiska frågor till andra inom Regeringskansliet och till den politiska ledningen. Arbetet kan även innebära internationellt förhandlingsarbete där tjänsteresor förekommer. Arbetet innebär ett nära samarbete med övriga medarbetare på enheten, avdelningen och med andra departement och myndigheter.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Din bakgrund
Vi söker dig som har juristexamen. Du har även aktuell och relevant erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete samt gedigna juridiska kunskaper. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Om du är kammarrätts- eller hovrättsassessor eller har annan relevant domstolserfarenhet är det meriterande. Det är även meriterande med erfarenhet av arbete i Regeringskansliet och erfarenhet av lagstiftningsarbete. Vidare är det meriterande med kunskap inom tullagstiftning respektive skatteförfarande.
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara en skicklig kommunikatör både i tal och skrift. Du har väl utvecklad analytisk förmåga och kapacitet att leverera underlag av hög kvalitet inom givna tidsramar. Du trivs med att arbeta i högt tempo och har förmåga att hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt. Du har kapacitet att självständigt driva dina processer samtidigt som du samarbetar väl med olika typer av människor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.Publiceringsdatum2025-12-19Övrig information
Vi erbjuder flera tjänster, ett förordnande som rättssakkunnig/sakkunnig upp till sex år alternativt en tillsvidareanställning som departementssekreterare. En tillsvidareanställning inleds med sex månaders provanställning. Alla tjänster har samma kravprofil. Du måste vara svensk medborgare men får gärna ha utländsk bakgrund. Säkerhetssamtal alternativt säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Arbetsorten är i första hand Stockholm men det kan finnas möjlighet till distansarbete.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten och vad vi erbjuder är du välkommen att kontakta enhetschef Martina Löfstrand på 08-405 42 86. Du är även välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Simon Monti Danielsson och Miriam Ben Hadj Ali för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 12 januari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9656442