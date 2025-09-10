Rättssakkunnig eller annan kvalificerad jurist
Rättssakkunnig eller annan kvalificerad jurist - arbeta med kvalitet i lagstiftning på Statsrådsberedningen.
Granskningskansliet, Statsrådsberedningen
Är du en skicklig jurist som vill arbeta i händelsernas centrum och bli expert på lagstiftningsteknik? Granskningskansliet söker nu en eller flera rättssakkunniga. Vi erbjuder en spännande och ansvarsfylld roll där du medverkar till att kvalitetssäkra regeringens lagförslag.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som jurist hos oss får du en central roll i lagstiftningsarbetet där du arbetar med att granska regeringens lagförslag för att säkerställa att de håller hög kvalitet. Arbetet ställer höga krav på juridisk skicklighet och förståelse för de krav som ställs i en politiskt styrd organisation. Du kommer att vara kontaktperson för några departement och i din expertroll granska förslag till bl.a. kommittédirektiv, lagrådsremisser och propositioner, ge råd till departementen och svara på frågor. Arbetet är självständigt och ansvarsfullt, men kännetecknas också av samarbete, både inom kansliet och med handläggare och chefer på departementen. Arbetet sker i nära samarbete med språkexperterna på kansliet. Granskningsarbetet sker till stor del inom tidsatta ramar.
Granskningskansliet verkar för hög juridisk och språklig kvalitet i all lagstiftning som tas fram i Regeringskansliet. Kansliet svarar också för hanteringen av Svensk författningssamling, Regeringskansliets rättsdatabaser och för Regeringskansliets kontakter med Lagrådet. Granskningskansliet har runt 20 medarbetare varav hälften är jurister.Publiceringsdatum2025-09-10Bakgrund
Vi söker dig som har en bakgrund som hovrätts- eller kammarrättsassessor. Du behöver ha mycket goda juridiska kunskaper och om du har erfarenhet av lagstiftningsarbete i Regeringskansliet är det särskilt meriterande. Erfarenhet av liknande arbete i riksdagen, kommittéväsendet eller annan statlig verksamhet är också meriterande.
Dina egenskaper
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att lyckas i rollen behöver du dessutom ha god kommunikativ förmåga i både tal och skrift och du har ett engagemang för kvalitet i lagstiftning och intresse för ett klart och begripligt språk. Du kan prioritera och arbeta snabbt med bibehållen hög kvalitet och noggrannhet. Du har mycket god analytisk förmåga och kan på kort tid sätta dig in i nya ämnesområden. Du tar egna initiativ och arbetar självständigt men har även god förmåga att samarbeta med andra samt ett gott omdöme.Övrig information
Tidsbegränsat förordnande som rättssakkunnig eller ämnessakkunnig. Tillträde omgående eller efter överenskommelse.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Svenskt medborgarskap är ett krav men du får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta tf. kanslichef Petter Löfdahl på 08-405 19 27.
Du är också välkommen att kontakta Rekryteringsteamet via Carl Garellick på 08-405 44 49. Fackliga kontaktpersoner är Susanne Grund för Saco och Karina Åbom Engber för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 28 september 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar cirka 4 800 personer, varav ungefär 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.
