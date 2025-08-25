Rättssakkunnig alternativt erfaren jurist till Finansdepartementet,
2025-08-25
Skatte- och tullavdelningen
Vill du vara med och utforma framtidens skattelagstiftning? Har du juridisk spetskompetens och söker en dynamisk roll i händelsernas centrum? Nu söker vi rättssakkunniga eller andra erfarna jurister till Finansdepartementet, Skatte- och tullavdelningen.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
På Finansdepartementets skatte- och tullavdelning arbetar vi med några av samhällets mest centrala frågor. Vi ansvarar för lagstiftningen inom skatte- och tullområdet och deltar även i det internationella samarbetet på dessa områden. Avdelningen består av fem sakenheter och en stabsenhet. Denna gång rekryterar vi till Enheten för inkomstskatt och socialavgifter (S1) och Enheten för mervärdesskatt och punktskatter (S2).
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter ansvarar för den lagstiftning som rör inkomstbeskattning av företag och fysiska personer, kapitalbeskattning, socialavgifter, pensionsskattefrågor, avkastningsskatt och beskattning av fastigheter.
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter ansvarar för mervärdesskatt och olika punktskatter, som energiskatt och andra miljörelaterade skatter, men även EU:s gränsjusteringsmekanism för koldioxid, skatt på spel, alkohol och tobak samt trafikbeskattning.
Till enheterna söker vi jurister med flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att arbeta med lagstiftning. I det arbetet ingår att analysera skatterättsliga frågor, utforma nya lagförslag, ta fram underlag till den politiska ledningen och utarbeta förslag till regeringsbeslut. Det kan även bli aktuellt att delta som enhetens expert i statliga utredningar. I arbetsuppgifterna ingår vidare att företräda Finansdepartementet vid nationella och internationella möten och konferenser. Deltagande vid förhandlingar inom EU och OECD kan också förekomma. Tjänsten innebär många och täta kontakter inom Regeringskansliet, med andra myndigheter och intresseorganisationer samt med den politiska ledningen.
Din bakgrund
Vi söker dig som har juristexamen eller annan relevant akademisk examen som medfört jämförbara kunskaper. Du har antingen aktuell, flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom skatterätt eller erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete vid svensk domstol. Du har mycket goda språkkunskaper i svenska.
Det är meriterande med erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, lagstiftningsarbete eller arbete inom EU eller andra internationella organisationer. Det är även meriterande med kunskap inom enheternas sakområden och kännedom om EU:s regelverk.
Dina egenskaper
Arbetet hos oss innebär många kontakter vilket innebär att du behöver ha mycket god kommunikativ förmåga, vara skicklig på att både samarbeta och arbeta självständigt. Som medarbetare i Regeringskansliet måste du även ha välutvecklad förmåga att planera, ta fram underlag och presentera kvalificerade juridiska analyser.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och riktning ändras.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Annonsen avser två eller flera tjänster, tidsbegränsat förordnande på sex år som rättssakkunnig alternativt tillsvidareanställning som jurist. Tillsvidareanställning inleds med provanställning på sex månader.
Placering: Stockholm
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Ingrid Björnsson, enhetschef för S1 eller Jan Larsson, enhetschef för S2 . Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Simon Monti Danielsson och Miriam Ben Hadj Ali för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 15 sept, 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Ersättning
