Rättspsykiatrin söker sjuksköterskor med helhetsperspektiv
Välkommen till rättspsykiatrin!
Om arbetsplatsen
Patienterna som vårdas inom rättspsykiatrin är i huvudsak personer som är dömda till sluten rättspsykiatrisk vård och vårdas hos oss under en längre tid.
Avdelningen har häktesstatus, vilket innebär att vi även kan vårda personer som är häktade.
Vi ger specialiserad psykiatrisk hälso- och sjukvård med inriktning på patienter med olika psykiatriska diagnoser, som motsvarar en allvarlig psykisk störning. Därför arbetar avdelningen med personcentrerad vård och med ambitionen att alla patienter och anhöriga ska vara delaktiga i vården. Vi samarbetar med övriga avdelningar på heldygnsvården i Varberg.
Under vårdtiden lägger vi stor vikt vid att arbeta med en vårdprocess som är inriktad på patienternas rehabilitering och återanpassning till samhället. Vi arbetar i team kring patienten och har ett nära samarbete med de professioner som finns på avdelningen: skötare , sjuksköterskor, arbetsterapeut, kurator, psykolog, läkare, och vårt eget öppenvårdsteam. Avdelningen är lugn och trygg och vi månar om både patienternas vårdmiljö samt personalens arbetsmiljö.
Ditt arbete som sjuksköterska
Här möter du människor med olika bakgrund, du kommer att vara ett stöd för såväl patienter som deras anhöriga under vårdtiden. Som sjuksköterska inom rättspsykiatrin har du möjlighet till ständigt lärande, genom egna bedömningar, att arbeta utifrån vårdinnehåll och genom patientsamtal samt att arbeta utifrån de lagar som styr den rättspsykiatriska vården.
Du är omvårdnadsansvarig och arbetsledare som leder och fördelar arbetet på avdelningen i nära samarbete med ditt team. Du utför medicinska ordinationer och samordnar vården i samverkan med andra professioner.
Kvalifikationer
Som sjuksköterska inom rättspsykiatrin är det viktigt att du kan skapa trygga relationer och allians. Du vill vara närvarande i patient- och anhörigmöten samt göra skillnad för patienterna. Du ska ha förmågan att se människan bakom diagnosen och brottet samt arbeta med ett helhetsperspektiv.
Vi söker dig som är utbildad sjuksköterska, som är intresserad att arbeta med patienten i fokus. Har du erfarenhet inom psykiatrin är det meriterande.
Vi söker en flexibel och professionell medarbetare som är trygg och stabil i sin yrkeskompetens. Du motiveras av att förbättra verksamheten med patientens bästa som utgångspunkt. Du kommer få en trygg introduktion i ditt arbete.
Du har en god samarbets- och initiativförmåga och strävar hela tiden efter personlig och yrkesmässig utveckling. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Det här kan vi erbjuda dig
Vi tror att en trygg start är avgörande för att du ska trivas hos oss. Du får därför en introduktion som är anpassad utifrån dina egna behov. Som nyanställd sjuksköterska hos oss erbjuds du också en egen mentor och handledning i grupp med andra nyanställda sjuksköterskor inom psykiatrin. Målsättningen med handledningen är att genom ökad självkännedom stärka och utveckla den professionella yrkesrollen. Du får möjlighet att utveckla ett professionellt förhållningssätt, fördjupad kunskap och färdighet i psykiatrisk omvårdnad.
Som anställd erbjuds du också flera utbildningar, där självskyddsutbildning, HLR, brandskydd och suicidpreventionsutbildning är obligatoriska. Region Halland möjliggör betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård till våra grundutbildade sjuksköterskor. Det är viktigt att du som jobbar hos oss hittar balans mellan arbetsliv och fritid, därför erbjuder vi alltid en heltidsanställning men med möjlighet att jobba mindre.
Region Hallands erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som sjuksköterska https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser.Övrig informationhttps://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
