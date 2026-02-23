Rättspsykiatrin i Växjö söker skötare till ny vårdbyggnad K8
2026-02-23
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö är en specialiserad enhet inom rättspsykiatrin med 12 vårdavdelningar som har olika profiler och inriktningar, vi vårdar både män och kvinnor som vårdas inom ramen för rättspsykiatrisk vård.
Klinikens uppdrag är att ge högkvalificerad rättspsykiatrisk vård och genomföra riskbedömningar för personer som domstolen har beslutat om rättspsykiatrisk vård för och att upprätthålla samhällsskydd. Målet är att patienterna när de kommit tillräckligt långt i vårdprocessen på kliniken ska kunna överföras till sin hemregion, en annan regionklinik eller annan vårdform. Patienterna ska erbjudas professionell vård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Vi behöver nu rekrytera nya medarbetare då vi öppnar en ny vårdbyggnad som står klar nu i höst.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Du har ansvar att etablera och upprätthålla en positiv och professionell relation med patienterna. Det innebär att bygga en stark vårdrelation, bedöma individuella behov samt vara uppmärksam på tidiga förändringar i både fysiskt och psykiskt välbefinnande, samt ingå i skötsel av den dagliga driften på avdelningen.
Du förväntas delta aktivt i planering, genomförande och utvärdering av vård och behandling, bland annat genom närvaro vid teammöten och vårdplaneringsmöten.
Som en del av teamet samarbetar du med olika yrkeskategorier. Genom dagligt motivationsarbete och andra aktiviteter bidrar du till att vården följer den fastställda vårdplanen. Du ansvarar även för att dagliga rutiner på avdelningen utförs och att säkerhetsrutiner efterlevs.
I rollen ingår också att dokumentera och utveckla vården samt ta ansvar för särskilda områden på avdelningen.
Arbetet är flexibelt och kan innebära uppgifter även utanför avdelningens gränser.Kvalifikationer
För att tjänstgöra som skötare ska du ha formell kompetens som uppfyller kraven för skötare inom psykiatrin. KBT alt ESL-utbildning, MI eller kunskap av behandlingsarbete och missbruksvård är meriterande. Likaså är erfarenhet av liknande arbetsuppgifter meriterande.
Du har god förmåga att samarbeta med olika professioner och har erfarenhet av teamarbete. Egenskaper som initiativkraft, flexibilitet, samt prestigelöshet värdesätts. Vi ser gärna att du också har förmågan att se till helheten, är trygg i din yrkesroll och är uppgiftsorienterad.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
I samband med rekryteringen begär vi utdrag från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister samt en bredare form av register för att säkra personsäkerheten, därför ser vi gärna att du anger ditt fullständiga personnummer i ansökan.
Vi utför även alkohol-och drogtest via vår företagshälsovård.
