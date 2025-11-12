Rättsmedicinsk assistent till Rättsmedicinalverket i Uppsala
2025-11-12
Vill du vara med och stärka rättssäkerheten? På Rättsmedicinalverket samarbetar experter inom rättsmedicin, rättskemi, rättsgenetik och rättspsykiatri för att ge rättsväsendet svaren de behöver. Varje detalj kan vara avgörande, och oavsett om du arbetar direkt med analyser och utredningar eller i en stödjande roll, bidrar du till ett rättssäkert samhälle.
Nu söker vi en rättsmedicinsk assistent till enheten för rättsmedicin i Uppsala. Enheten består av ca 20 medarbetare som tillsammans arbetar med att genomföra rättsmedicinska obduktioner samt utfärda rättsintyg.
Ditt uppdrag
Som rättsmedicinsk assistent arbetar du huvudsakligen med att rent praktiskt förbereda och assistera vid rättsmedicinska obduktioner. Detta innebär bland annat att utföra organuttag och provtagningar, iordningsställa avlidna samt tillhörande arbete i bårhuset. I uppdraget ingår även att ha kontakt med polis, anhöriga och begravningsentreprenörer. Du är också delaktig i enhetens donationsarbete. Även andra arbetsuppgifter inom ramen för enhetens och avdelningens uppdrag kan förekomma.Publiceringsdatum2025-11-12Kvalifikationer
• Minst gymnasieexamen, t ex undersköterskeutbildning, eller motsvarande utbildning som RMV bedömer likvärdig
• Aktuell arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande
• Dokumenterad kurs/utbildning i anatomi
• Erfarenhet av avlidna, till exempel från obduktionsverksamhet, vården eller blåljusverksamhet
Dina personliga egenskaper och förmågor
För att kunna hantera arbetet krävs såväl integritet som personlig mognad. Arbetsuppgifterna är både fysiskt och psykiskt utmanande. Dels ingår såväl finmotoriska som fysiskt tunga moment, vilket ställer krav på god fysik, dels innefattar verksamheten att kunna hantera svåra händelser i samband med dödsfallsutredningar.
Arbetet kräver en hög kvalitetsmedvetenhet samt god samarbetsförmåga. Vi ser att du är lyhörd för verksamheten och kollegors behov samt bidrar till ett bra arbetsklimat. Vid behov kan även andra arbetsuppgifter inom ramen för enhetens och avdelningens uppdrag kan förekomma, varför ett flexibelt förhållningssätt är en förutsättning i rollen.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Vi erbjuder en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning vid den rättsmedicinska enheten i Uppsala. Tillträde enligt överenskommelse. Myndighetens enheter finns på olika orter i Sverige, varför resor i tjänsten kan förekomma. RMV tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
I vissa av våra rekryteringar genomförs en bakgrundskontroll. Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. Inför anställning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utförs kontroller med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.
I samband med anställning vid Rättsmedicinalverket kan det komma att följa en skyldighet att krigsplaceras.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-02. Vi använder oss av urvalsfrågor och önskar att du besvarar dessa i samband med din ansökan, vänligen hänvisa ej till CV/personligt brev.
Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta gruppchef Lisa Pettersson, 010 483 47 67. Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson.
Här kan du möta några av våra medarbetare: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/
Ta gärna del av våra förmåner: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Rättsmedicinalverkets hemsida: www.rmv.se Ersättning
